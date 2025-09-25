El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó que la Procuraduría del MTC denunciará a Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli por la deuda generada para el Estado peruano a raíz del caso Kuntur Wasi.

Cabe recordar que dicha denuncia recaería sobre Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Transportes, y en Molinelli Aristondo, de viceministra, a raíz del conflicto legal entre Perú y el consorcio que tenía encargado construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

“He tomado la decisión que el responsable de esa deuda es Martín Vizcarra y una veintena de funcionarios que tendrán que responder. Es injusto, y se que los jueces y fiscales del procedimiento a desarrollar encontrarán responsabilidades”, mencionó a la prensa.

Sandoval añadió que de los cerca de US$ 100 millones que debe asumir el Estado peruano, “no ha movido un solo dólar” hasta que se tenga lista la denuncia contra Martín Vizcarra y otros implicados.

Conflicto legal entre el Estado peruano y el consorcio Kuntur Wasi estalló en 2017, cuando se resolvió unilateralmente el contrato. Caso llegó al CIADI. Foto: ProInversión

“Esta deuda se va a pagar como consecuencia de malos funcionarios”, apuntó.

Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Estado Peruano terminó arbitraria e injustificadamente el contrato con Kuntur Wasi, e incluso, fue declarado en rebeldía por incumplir con el laudo.