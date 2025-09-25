Martín Vizcarra y "una veintena de funcionarios" serán investigados por el MTC ante controversia por el caso Kuntur Wasi, informó el ministro César Sandoval. Composición: Gestión / Foto: MTC - GEC
Martín Vizcarra y "una veintena de funcionarios" serán investigados por el MTC ante controversia por el caso Kuntur Wasi, informó el ministro César Sandoval. Composición: Gestión / Foto: MTC - GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó que la Procuraduría del MTC denunciará a y Fiorella Molinelli por la deuda generada para el Estado peruano a raíz del

Cabe recordar que dicha denuncia recaería sobre en su condición de exministro de Transportes, y en Molinelli Aristondo, de viceministra, a raíz del conflicto legal entre Perú y el consorcio que tenía encargado construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

“He tomado la decisión que el responsable de esa deuda es Martín Vizcarra y una veintena de funcionarios que tendrán que responder. Es injusto, y se que los jueces y fiscales del procedimiento a desarrollar encontrarán responsabilidades”, mencionó a la prensa.

LEA TAMBIÉN: De trenes a puertos en Perú: MTC evalúa 6 adendas clave para la inversión

, “no ha movido un solo dólar” hasta que se tenga lista la denuncia contra Martín Vizcarra y otros implicados.

Conflicto legal entre el Estado peruano y el consorcio Kuntur Wasi estalló en 2017, cuando se resolvió unilateralmente el contrato. Caso llegó al CIADI. Foto: ProInversión
Conflicto legal entre el Estado peruano y el consorcio Kuntur Wasi estalló en 2017, cuando se resolvió unilateralmente el contrato. Caso llegó al CIADI. Foto: ProInversión

“Esta deuda se va a pagar como consecuencia de malos funcionarios”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Uso e instalación de amplificadores de señal sin permiso se multará con hasta S/ 5.3 millones

Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Estado Peruano terminó arbitraria e injustificadamente el contrato con Kuntur Wasi, e incluso,

TE PUEDE INTERESAR

Vizcarra niega que su hermano sea el ‘plan B’ de Perú Primero para las elecciones del 2026
Tras ser excarcelado, Vizcarra reaparece en Tacna y arremete contra Boluarte
Tras salir de prisión, Vizcarra dice que no se fugará ni asilará y que “seguirá recorriendo” el país
Jerí sobre excarcelación de Vizcarra y Chávez: “Hay que saber respetar, les guste o no a unos sectores”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.