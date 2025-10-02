El ministro de Transportes, César Sandoval dijo que el paro de transportistas en Lima y Callao convocado para este jueves 2 de octubre ha sido un fracaso. Conductores de transporte urbano, como buses y combis, realizan paro como protesta contra la inseguridad, extorsiones y violencia que afectan al sector.

“De lo que estoy convencido es que el paro hoy, nuevamente, ha sido un fracaso. Ayer (miércoles), el 80% de los transportistas formales anunciaron que van a salir a trabajar”, dijo Sandoval.

“He estado monitoreando desde las 4am en ATU, convencido y confiado en la palabra de los transportistas. Hasta las 6am que tomé el avión - hacia Puno - el transporte era normal. A las 7am que uno puede proyectar lo que va a suceder, el paro ha sido un fracaso, la demanda ha disminuido”.

“Conversaré siempre con los formales, no con los informales ni ilegales. (...) Paros convocados por informales obedecen a otros intereses”, declaró en Buenos Días Perú.

Ministerio de Trabajo invoca al teletrabajo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pidió a los empleadores que “ante el paro nacional, que constituye una circunstancia excepcional que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores”, se realice trabajo remoto:

1. Priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

2. Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público, tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.

3. Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores.

4. El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, será decidido por el empleador. 5. Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias.

Paro de transportes, jueves 2 de octubre (Foto GEC)



