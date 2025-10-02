EsSalud. (Foto: GEC)
EsSalud anunció hoy una serie de medidas ante el por algunas empresas de transporte urbano.

En ese sentido, indicó que los asegurados que el jueves 2 de octubre no puedan acudir a sus citas médicas programadas en sus centros y, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas), para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad.

LEA TAMBIÉN: Nuevo paro de transportes: más de 70 empresas no circularán el próximo 2 de octubre

En un comunicado, la institución señaló que se están tomando las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas.

EsSalud subrayó que se reafirma el compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.

