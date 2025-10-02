EsSalud anunció hoy una serie de medidas ante el paro de trasporte público convocado para este jueves por algunas empresas de transporte urbano.

En ese sentido, indicó que los asegurados que el jueves 2 de octubre no puedan acudir a sus citas médicas programadas en sus centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas), para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad.

En un comunicado, la institución señaló que se están tomando las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas.

EsSalud subrayó que se reafirma el compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.