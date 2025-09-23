El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció este lunes el fin de la huelga nacional que los sindicatos mantenían desde el 9 de setiembre, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo durante una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El principal punto en discusión fue la propuesta de asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral. Inicialmente cuestionada por los gremios, esta medida se implementará a partir de 2026, previa aprobación de las instancias correspondientes. Con ello, se resolvió el obstáculo central que había trabado el diálogo en las últimas semanas.

La huelga había generado una serie de afectaciones en los servicios de salud, con postergaciones de consultas externas, operaciones y tratamientos, lo que golpeó especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo había exhortado días atrás a poner fin a la paralización para proteger la continuidad de la atención médica.

Durante las protestas, los sindicatos denunciaron desabastecimiento de medicamentos, equipos médicos inoperativos, infraestructura deficiente y retrasos en el pago de beneficios. Además, criticaron la falta de respuesta de las autoridades de EsSalud, lo que agudizó la tensión laboral y derivó en la extensión del paro nacional.

Con la firma del acta, la institución se comprometió a garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la integridad institucional, implementar sistemas de control interno, reducir brechas de personal y diseñar una nueva política remunerativa.