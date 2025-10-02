Este jueves 2 de octubre de 2025 se realiza el paro de transportistas en Lima y Callao; dejando sin servicio a gran parte del transporte urbano, como buses y combis, debido a protestas contra la inseguridad, extorsiones y violencia que afectan al sector.

En distintos reportes televisivos se señala que los pasajeros esperan al rededor de una hora para subir a un bus.

Ministerio de Trabajo invoca al teletrabajo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), señaló que ante el paro nacional, que “constituye una circunstancia excepcional que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores”, envío un comunicado este jueves exhortando a los empleadores a:

1. Priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

2. Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público, tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.

3. Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores.

4. El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, será decidido por el empleador. 5. Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias.

EsSalud: Pacientes deberán reprogramar citas

Ante el paro de trasporte público convocado por diversas empresas de transporte urbano, este jueves 2 de octubre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informa lo siguiente:

• Los asegurados que el jueves 2 de octubre no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas), para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad.

• Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas.

• EsSalud reafirma su compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar unaatención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.