En el caso de Perú hay dos factores bajo evaluación, a saber, la gobernabilidad de un país cada vez más fragmentado en materia política y la partida de Julio Velarde tras 20 años al frente del Banco Central de Reserva (BCRP).

En Perú, según el informe, el tema central no es la macroeconomía, sino la gobernabilidad. Ocho presidentes en los últimos 10 años revelan una alta fragmentación política y bajo respaldo ciudadano. La historia parece repetirse este año pues el país afronta un proceso electoral con múltiples candidaturas y elevada incertidumbre.

Como contrapeso, el país mantiene fortalezas macroeconómicas relevantes, señala el documento de S&P Global Ratings, citando déficits fiscales moderados aunque con riesgos y una alta credibilidad de la política monetaria.

En este contexto aparece un elemento institucional clave: “Un suceso relevante será la designación de un nuevo presidente del banco central en 2026, ya que el actual titular, Julio Velarde, dejará el cargo tras 20 años”, señala la agencia de calificación crediticia.

“El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido durante mucho tiempo déficits fiscales moderados, y su banco central ha gestionado hábilmente las políticas monetarias y cambiarias para promover la estabilidad y la confianza de los inversores. Prevemos una amplia continuidad de las políticas fiscales y monetarias después de las elecciones”, anota.

Calificación crediticia

En diciembre de 2025, S&P Global Ratings afirmó sus calificaciones soberanas a largo plazo de Perú en moneda extranjera, ‘BBB-’, y en moneda local, ‘BBB’, mientras la perspectiva se mantiene estable.

“Podríamos reducir las calificaciones en los próximos dos años si se produce un cambio pronunciado en la política económica que debilite la confianza de los inversionistas y las perspectivas de crecimiento. Un menor crecimiento podría, a su vez, ejercer presión adicional sobre los déficits fiscales y acelerar el aumento de la carga de la deuda”, agregó la agencia.

Por otro lado, S&P Global Ratings sostiene que podría elevar las calificaciones en los próximos dos años si unas condiciones políticas más estables respaldan una ejecución eficaz de políticas que impulse la inversión y las perspectivas de crecimiento económico. “Asimismo, una mayor reducción de la deuda externa neta del país o el fortalecimiento del perfil de la deuda podrían dar lugar a una mejora”, agregó.

Las otras economías que sostendrán elecciones generales este año y son incluidas en este informe son Brasil, Costa Rica y Colombia.