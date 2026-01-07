Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un informe publicado este miércoles por S&P Global Ratings evalúa a cuatro economías de América Latina que celebrarán elecciones presidenciales en 2026, entre ellas Perú, y cómo este escenario podría orientar sus políticas económicas y, en última instancia, la solvencia soberana de cada país.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.