El PBI peruano cerró el 2024 en US$ 289.221.97 millones, según el Banco Mundial, ¿a cuánto podría llegar este año y qué implica?
Las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) arrojan que el PBI asciende ahora a US$ 317,000 millones aproximadamente, por lo que, en soles, es ahora una economía billonaria.
LEA TAMBIÉN: BCRP admite intervención enorme para atenuar caída del dólar, ¿lo congelará en S/ 3.36?
Lo anterior entra en contradicción con algunos indicadores en nuestro país que deben generar preocupación.
En primer lugar, la anemia infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024, la anemia infantil (en niños menores de 3 años), alcanzó el 43.7% en 2024, superando el 43.1% del año anterior. Y en las áreas rurales llega al 50%.
Según Unicef, cuando un niño o niña tiene anemia entre los 0 y 3 años, su coeficiente intelectual se reduce en 9%, en comparación con aquellos que no sufrieron la enfermedad.
Además, la anemia, alerta Unicef, afecta el desarrollo del lenguaje, la memoria, la capacidad de exploración y el aprendizaje. Incluso, en función del nivel de anemia, los infantes pueden mostrarse menos sociables e irritables, advierte la agencia de la ONU.
Según diversos estudios (como menciona un paper de Nelly Zavaleta y Laura Astete-Robilliard del 2017), la anemia puede afectar la productividad en la vida adulta y, por lo tanto, la economía y la calidad de vida de los individuos que sufrieron la enfermedad. Es decir, se generan consecuencias a largo plazo.
Un segundo indicador es la pobreza. La pobreza multidimensional, que tiene en cuenta las condiciones de vida de las personas y no solo su nivel de consumo, cerró el año pasado en 29.8%, es decir, son 3 de cada 10 peruanos los que se encuentran en esta condición.
En departamentos como Puno y Loreto, ese indicador supera el 50%.
Una tercera variable a considerar es el nivel de inclusión financiera. En términos de penetración del crédito, Perú es el segundo con el peor desempeño de la región, según Felaban.
LEA TAMBIÉN: BCRP habría concluido recortes de tasa de interés: el impacto en los que pagan créditos
El índice de crédito total sobre PBI supera por poco el 30%, es decir, está muy por debajo del promedio de América Latina (48.9%). Solo es menor en Argentina.
Lo anterior implica que un 70% de la población peruana no cuenta con acceso a recursos del sistema financiero, que podría invertir, ya sea en un emprendimiento o en educación, por ejemplo.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.