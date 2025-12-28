Las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) arrojan que el PBI asciende ahora a US$ 317,000 millones aproximadamente, por lo que, en soles, es ahora una economía billonaria.

Lo anterior entra en contradicción con algunos indicadores en nuestro país que deben generar preocupación.

En primer lugar, la anemia infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024, la anemia infantil (en niños menores de 3 años), alcanzó el 43.7% en 2024, superando el 43.1% del año anterior. Y en las áreas rurales llega al 50%.

Según Unicef, cuando un niño o niña tiene anemia entre los 0 y 3 años, su coeficiente intelectual se reduce en 9%, en comparación con aquellos que no sufrieron la enfermedad.

Además, la anemia, alerta Unicef, afecta el desarrollo del lenguaje, la memoria, la capacidad de exploración y el aprendizaje. Incluso, en función del nivel de anemia, los infantes pueden mostrarse menos sociables e irritables, advierte la agencia de la ONU.

La anemia en niños menores de 3 años alcanzó el 43.7% en el país en 2024. (Foto: Andina)

Según diversos estudios (como menciona un paper de Nelly Zavaleta y Laura Astete-Robilliard del 2017), la anemia puede afectar la productividad en la vida adulta y, por lo tanto, la economía y la calidad de vida de los individuos que sufrieron la enfermedad. Es decir, se generan consecuencias a largo plazo.

Un segundo indicador es la pobreza. La pobreza multidimensional, que tiene en cuenta las condiciones de vida de las personas y no solo su nivel de consumo, cerró el año pasado en 29.8%, es decir, son 3 de cada 10 peruanos los que se encuentran en esta condición.

En departamentos como Puno y Loreto, ese indicador supera el 50%.

Una tercera variable a considerar es el nivel de inclusión financiera. En términos de penetración del crédito, Perú es el segundo con el peor desempeño de la región, según Felaban.

El índice de crédito total sobre PBI supera por poco el 30%, es decir, está muy por debajo del promedio de América Latina (48.9%). Solo es menor en Argentina.

Un 70% de la población peruana no accede al crédito en el sistema formal. (Foto: Andina)

Lo anterior implica que un 70% de la población peruana no cuenta con acceso a recursos del sistema financiero, que podría invertir, ya sea en un emprendimiento o en educación, por ejemplo.