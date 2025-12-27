En entrevista con Gestión, César Quispe, ministro del Produce, reveló cuáles son los pasos que podría dar el sector en el 2026. Con el objetivo de que más micro y pequeñas empresas (mypes) puedan encadenarse con esta actividad, se analiza crear un centro de capacitación e innovación.

Este proyecto se complementaría con otro que ya está curso desde finales del 2024: contribuir a que las microempresas obtengan las certificaciones de altos estándares para ser proveedores del rubro.

El centro que estaría en el Callao

En noviembre del 2024, mes en el que se inauguró el puerto de Chancay, el propio Quispe, quien en ese momento era viceministro de Mype e Industria, anunció que Produce lanzaría un concurso: Mipymes de Calidad para la Industria Naval.

Este programa, de ProInnóvate, tenía el objetivo de que las empresas postulantes pudieran obtener los ISO, con el apoyo de Produce, quien asumiría el costo. Estas certificaciones son clave para que puedan ser proveedoras de la industria naval.

Durante 2025, el concurso cerró postulaciones. Según Quispe, fueron cerca de 70 empresas las que pudieron acceder y ahora recibirán el apoyo para obtener las ISO necesarias. Pero, según el propio ministro, hacia falta cerrar el círculo.

Produce se encuentra haciendo los estudios pertinentes para tener una CITE metal mecánica, que sume a la industria naval. Foto: Gestión.

“También es necesario tener transferencia tecnológica. Hoy ocurre, pero queremos potenciarlo. Por estamos buscando crear un centro de innovación que pueda amplificar ese proceso. Estamos en los primeros pasos”, reveló.

Este proyecto podría hacerse realidad vía un nuevo Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), que administra el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Produce.

“Los estudios para tener una CITE de la industria metalmecánica avanzada o de alta complejidad ya iniciaron. Hoy estamos haciendo el análisis de brecha tecnológica. El centro probablemente esté en el Callao, donde ya tenemos un CITE pesquero. Allí tenemos el espacio. La idea es aprovechar los recursos disponibles”, agregó.

La misión, acotó Quispe, es tener el proyecto de inversión pública necesaria para este CITE de la industria naval listo antes de que culmine el Gobierno de José Jerí. Sería la próxima administración la que se encargaría de su ejecución.

Más allá de Chancay y lo naval

A inicios del 2025, Hyundai Heavy Industries inició un proyecto conjunto que ya habían anunciado previamente junto al astillero estatal peruano, Servicios Industriales de la Marina (SIMA): la construcción de 4 buques de guerra para la Marina de Guerra del Perú, por US$ 434.4 millones de inversión.

El objetivo es tener los navíos listos hacia el 2029. Según Quispe, por ahora ya inició la construcción del primero. “Tengo entendido que entre 12 a 13 empresas (peruanas) ya están calificadas para atender los servicios y bienes requeridos en esta primera etapa”, precisó el ministro.

En agosto, el vínculo con Hyundai escaló un nivel: Produce firmó un convenio con la firma surcoreana justamente para fortalecer la cadena de valor e integrar a las mypes al sector.

La alianza entre HD Hyundai y SIMA Perú contempla la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo conjunto de capacidades industriales. (Foto: Hyundai Heavy Industries)

Al igual que el propósito del futuro CITE, esta alianza busca transferir capacidades tecnológicas. De acuerdo con el ministro de la Producción, si bien el objetivo se planteó solo para la industria naval, en realidad, capacitar a las mypes, sumado a la obtención de ISO, puede contribuir a que provean a otros sectores también.

“Las certificaciones abren mercados, pero no solo a la industrial naval. Genera oportunidades en minería, por ejemplo. Algunos centros comerciales están pidiendo esa clase de requisitos también. El convenio con Hyundai suma a esa misión”, destacó.

Por ahora, Quispe indicó que la empresa surcoreana se encuentra calificando empresas para formar parte del programa, quienes tendrán pasantías asignadas en sus proyectos en Perú.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).