Ingreso al día de hoy del Parque Industrial de Ancón (05.2025). Foto: ProInversión.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Tomó años, pero finalmente ocurrió. El Parque Industrial de Ancón (PIA), nexo clave entre el puerto de Chancay y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), se adjudicó hace menos de una semana. ¿Qué sigue ahora para el proyecto?

