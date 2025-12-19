Al respecto, César Quispe, ministro de la Producción (Produce), conversó con Gestión. Se espera que el inversor de capitales chinos, Consorcio Junefield Ancon Industrial Park, realice grandes avances en los próximos 3 años.

De igual forma, el titular del Produce detalló los resultados de la estrategia que se reforzó este año para alentar la formalización de mypes en alianza con las notarias.

Ministro, el PIA se adjudicó por fin. ¿Qué cambió desde que se inició su promoción para lograrlo?

Hemos ajustado los modelos en el tiempo. El Estado tenía, tal vez, expectativas muy altas, pero hemos dado señales que lo viabilizaron.

Tenemos ya el puerto de Chancay, la modernización del AIJCH y del puerto del Callao. Aparte, ya se tiene una ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Todo ello dio valor al PIA.

Aparte, se sabe que el Estado desarrollará un proyecto para hacer una planta desalinizadora en la zona. Ese es otro factor que lo viabilizó.

¿Cuáles son ahora los siguientes pasos?

Ahora debemos firmar el contrato. Eso es lo más próximo. En tres meses como máximo deberían firmarse dos convenios: uno para la opción de compra, porque es un terreno que el Estado ofrece, y otro del compromiso de inversión.

Los dos estarán firmados para el primer trimestre del 2026.

Sí, ambos. La empresa debe constituir una filial en el Perú; y realizar su planeamiento tributario y operacional. Ya firmado el contrato, iniciará el desarrollo del proyecto convocando inversionistas para que se instalen en el PIA. A eso le haremos seguimiento.

Pero se entiende que antes de la adjudicación, el consorcio ya hizo ese “mapeo” de potenciales interesados. ¿Tienen algún detalle sobre ello o de la inversión estimada?

Nosotros estimamos que se superarán los US$ 1,000 millones en el parque durante todas sus etapas. Sabemos que tienen sus propios estudios, pero el desarrollo será en tiempos cortos.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

¿Hay un plazo para ya ver el PIA en funcionamiento?

Tienen tres años. Nosotros tenemos la expectativa que sea en menos.

¿La primera etapa?

Sí, como máximo. Lo bueno es que existe un cronograma que indica cómo avanzar.

Ministro, respecto a las mypes. Este año el Produce fortaleció una estrategia para alentar su formalización de la mano con notarías. ¿Qué resultados se tuvo?

Hemos logrado más de 96 mil formalizaciones a la fecha, solo desde Produce. Eso representa un ahorro de más de S/ 17 millones para las mypes porque el costo de todos los trámites para formalizarse se puede reducir hasta en cuatro veces. Con nuestro modelo les cuesta solo entre S/ 200 y S/ 300. Fuera, constituir una empresa puede superar los S/ 900.

Ese es el logro del 2025, ¿pero cuál sería el siguiente paso en 2026, tomando en cuenta que habrá un cambio de gobierno?

Queremos replicar la estrategia con más gobiernos locales. Ya tenemos 20 municipalidades y gobiernos regionales que están participando. Pero queremos que sean más y que se sumen a la asesoría, orientación y la reducción de tarifas. Como meta, buscaremos lograr 100 mil formalizaciones.

¿Y cuántas notarías a nivel nacional han logrado sumar?

Gracias al convenio que tenemos con el Colegio de Notarios ya son 70 las notarías que han suscrito el acuerdo. Con ello podemos darle acceso a nuestros aplicativos y nuestro modelo de formalización.

Y sumarse a la subvención de las tarifas.

Los costos de la formalización empresarial, pero también simplificamos procesos. Tenemos convenios con la Sunarp para que la reserva de nombre no tenga costo. También estandarizamos las minutas. Ese es el modelo.

Las mypes reconocen los beneficios de la estrategia de formalización del Produce con notarías, según Quispe. (Fuente: Andina).

¿Qué han hecho para convencer a los empresarios? Siempre se cuestiona que no se publicitan suficiente los beneficios de la formalidad.

Mostrarles nuestra gama de servicios. Por ejemplo, tenemos la red de centros de innovación.

Se refiere a los CITE.

Sí, esos son apoyos directos donde los empresarios pueden desarrollar productos. Allí no atendemos a nadie que sea informal.

También está ProInnóvate. Este año hemos destinado más de S/ 230 millones para proyectos de innovación y es una motivación para las empresas.

¿Hay algún pendiente que le tocará encaminar al siguiente gobierno en materia de formalización?

Como legado les hemos dejado asegurados más de US$ 120 millones para innovación y adopción de tecnología. Son fondos que se les dará a las mypes formales para que puedan conseguir equipos y software que mejoren sus procesos.

¿También a través de ProInnóvate?

Sí, con un endeudamiento que tomaremos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La línea ya está aprobada.

Ministro, ¿y en qué estado se encuentra el programa ComprasMYPErú? En años pasados generó bastante preocupación.

Este año el reto era ejecutar el presupuesto asignado. Teníamos más de S/ 450 millones y lograremos gastar S/ 404 millones en beneficio de 3,900 mypes. Son más de 80 mil empleos generados.

Hemos atendido pedidos de uniformes policiales, buzos, mochilas y cuadernos para escolares. Se han confeccionado cerca de 4,990 cocinas y equipamiento para ollas comunes. Estamos terminando algunos lotes adicionales pedidos por el Midis.

¿Y para 2026 que se busca?

Tenemos ya algunos expedientes terminados, como para zapatillas, más uniformes de policías y equipamiento para las Fuerzas Armadas. Serán atendidos conforme haya disponibilidad de recursos.

Lo importante es que el programa ComprasMYPERÚ ya tiene una estructura. Antes los núcleos ejecutores se liquidaban y se perdía el archivo. Ante un nuevo pedido, había que hacer un expediente de cero. Ahora, todo queda como un activo. Así podemos atender las solicitudes más rápido.