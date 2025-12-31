La compañía vasca Gorco, dedicada al diseño, fabricación y suministro de equipos para la captación de partículas y el tratamiento de gases en procesos industriales, incorporó a Perú dentro de su nueva cartera de mercados internacionales, junto con operaciones en España, Francia, Alemania e Italia, según informó la empresa.

Gorco opera a nivel internacional desde hace 25 años y actualmente destina la mayor parte de su producción a mercados de Europa, América, Asia y África.

De acuerdo con lo comunicado por la compañía, las nuevas operaciones contribuirán a consolidar su crecimiento sostenido y a reforzar su presencia global, construida a lo largo de cincuenta años de trayectoria.

Además, en Perú, continuará su actividad vinculada con el sector del cemento, una industria donde este año ha firmado varios proyectos, reportó Crónica Vasca.

La inclusión de Perú dentro de los países donde la firma ejecuta nuevos proyectos se produce en un contexto de expansión hacia mercados con actividad industrial intensiva, donde sus tecnologías están orientadas a la reducción de partículas y gases nocivos generados en procesos productivos.

Gorco cuenta con más de 50 años de operaciones. (Imagen: Industria Química).

Más de 3,000 instalaciones en 60 países

Durante el ejercicio 2025, Gorco ha desarrollado y entregado en España una instalación para un enfriador de clinker y otra en la República Checa destinada a un horno de lana de roca. Asimismo, actualmente ejecuta proyectos para una caldera de biomasa y un secadero de fosfato en la zona de Levante.

Con los pedidos en curso y los programados para 2026, Gorco suma más de 3,000 referencias de instalaciones en más de 60 países.

En 2025, Gorco ejecutó proyectos industriales en España y la República Checa. (Imagen: Industria Química).

Las soluciones de Gorco se aplican a procesos como hornos, moliendas y plantas de trituración, clasificación y manipulación de materiales, utilizados principalmente en sectores como cemento, cal, dolomía y la industria química, con presencia en el tejido industrial peruano.