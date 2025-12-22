A fin de ejecutar inversiones en diversos proyectos de saneamiento, ascendentes a US$ 1,292 millones, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) y la Sociedad Minera Cerro Verde suscribieron un convenio

Dentro del convenio marco firmado, los compromisos asumidos por Cerro Verde incluyen la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada, así como la ejecución de proyectos de agua y saneamiento por un monto de US$ 363 millones.

También se establece en el documento que, si se supera la capacidad de tratamiento de la PTAR La Enlozada, Cerro Verde desarrollará un nuevo sistema para tratar 1,200 litros por segundo adicionales, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. En este caso, la inversión aproximada será de US$ 419 millones.

La referida empresa también ejecutará proyectos adicionales hasta por US$ 510 millones. En general los compromisos asumidos por esta minera ascienden a más de US$ 3,000 millones.

“Con esta alianza, Cerro Verde reafirma su rol como aliado estratégico del desarrollo regional, impulsando proyectos, con visión de largo plazo, que contribuyen al progreso y calidad de vida de la ciudadanía”, dijo la gerente general de Sedapar, Yanet Montoya.