La Sociedad Minera Cerro Verde, uno de los principales productores de cobre del Perú y que tiene entre sus accionistas a la estadounidense Freeport-McMoRan y la peruana Buenaventura, presentó su balance de operaciones del segundo trimestre de 2025, marcado por condiciones adversas, ajustes en su procesos internos y fluctuaciones en el mercado internacional de metales. Sin embargo, mantuvo un ritmo sostenido de inversiones en sus activos en Arequipa.

En detalle, la minera reportó una utilidad neta de US$ 225.1 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una caída de 29% frente al mismo periodo del año anterior (US$ 316.3 millones). El resultado se vio impactado por menores ingresos en ventas, debido a una disminución en la producción y precios del cobre y molibdeno, así como demoras en el envío de exportaciones debido a fuertes oleajes registrados en el puerto de Matarani.

Los ingresos por ventas retrocedieron en US$ 232.5 millones interanual, afectados por la reducción en los volúmenes comercializados de cobre (210.8 millones de libras vs. 244 millones en 2024), la caída en el precio realizado del metal rojo (US$ 4.39 por libra vs. US$4.74), así como menores ventas y cotización del molibdeno.

Las inversiones de Cerro Verde en 2023 representaron el 46% del Producto Bruto Interno (PBI) de la región Arequipa y casi el 2% del PBI nacional, siendo un gran motor en la reactivación económica.

Producción e inversiones de Cerro Verde

La producción de cobre (entre concentrados y cátodos) de Cerro Verde alcanzó 215.8 millones de libras en el segundo trimestre de 2025, por debajo de las 242.2 millones del año anterior, debido a una menor ley de cabeza y reducción en los tonelajes procesados.

En términos operativos, Cerro Verde afrontó un mayor gasto de US$ 29.2 millones durante ese mismo período por la implementación de un nuevo sistema de gestión empresarial, aunque logró compensar parcialmente con una reducción de US$ 88.1 millones en el costo de ventas tras costos no recurrentes registrados en el año anterior vinculados a un convenio colectivo.

En tanto, la minera destinó US$ 176.4 millones a inversiones en propiedad, planta y equipo desde enero a junio de 2025, por encima de los US$ 151.9 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Freeport espera menor producción de cobre en Cerro Verde este 2025

Cerro Verde atraviesa un entorno operativo complejo, en línea con lo anticipado por su accionista mayoritario, Freeport-McMoran, que prevé una menor producción en 2025 tanto en la mina de cobre Cerro Verde (Arequipa) como en el proyecto cuprífero El Abra en Chile.

Proyecto cuprífero El Abra en Chile.

“Se espera que las leyes de Cerro Verde sean más bajas en 2025 que en 2024″, precisó la compañía durante la presentación de los estados financieros del 2024.

Richard Adkerson, presidente del Consejo de la estadounidense Freeport-McMoran, indicó que -a nivel global- tendrán un enfoque claro en la ejecución continua de sus planes operativos, mejorando la productividad, gestionando costos y capital, así como avanzando en oportunidades de crecimiento rentable a largo plazo.

Pese a esa situación, la minera local ejecuta una inversión superior a los US$ 300 millones este año, destacando su impacto en la economía regional y su compromiso con el desarrollo del sector.

“Nosotros tenemos varios proyectos en cartera y permisos que se han ido dando, los cuales nos llevan a pensar que vamos a invertir más de US$ 300 millones en capital de sostenimiento”, comentó hace meses Julia Torreblanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde.