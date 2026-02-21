El Congreso de la República confirmó el sensible fallecimiento de la congresista Lucinda Vásquez, de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

Mediante un comunicado, el Poder Legislativo expresó sus condolencias por el fallecimiento de la parlamentaria, a través de un mensaje institucional difundido en sus canales oficiales.

“El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento”, señala el pronunciamiento, acompañado de una imagen en la que aparece la legisladora y un crespón negro en señal de duelo.

En el mensaje, el Parlamento también destaca su condición de congresista en funciones y concluye con la frase “Que en paz descanse”.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni sobre las exequias oficiales que podrían realizarse en su honor. Lo que se conocía hasta la fecha era que

El deceso de Vásquez Vela se suma a una serie de pérdidas recientes en la política nacional, generando reacciones de pesar entre diversas bancadas y actores del ámbito público, quienes han comenzado a pronunciarse en redes sociales expresando sus condolencias a la familia de la legisladora.

Se espera que en las próximas horas el Congreso emita información adicional respecto a las actividades conmemorativas o reconocimientos institucionales a su trayectoria.