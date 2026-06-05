Indecopi bajo debate: resolución sobre allanamiento genera preocupación entre especialistas | Foto: Indecopi.
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Gerardo Rosales Diaz
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El allanamiento es una herramienta que permite a una empresa reconocer una falta y cerrar más rápido un reclamo de consumo. Sin embargo, una reciente resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha aclarado que esta figura va más allá del simple reconocimiento de responsabilidad, pues también implica aceptar el pedido del consumidor.

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