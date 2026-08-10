La transformación digital, el crecimiento de los delitos informáticos y la mayor exposición a fenómenos naturales están modificando las necesidades de aseguramiento de las empresas. La Protectora apuesta por tecnología, análisis de riesgos y una mayor cultura de prevención. Foto: Difusión.
La transformación digital, el crecimiento de los delitos informáticos y la mayor exposición a fenómenos naturales están modificando las necesidades de aseguramiento de las empresas. La Protectora apuesta por tecnología, análisis de riesgos y una mayor cultura de prevención. Foto: Difusión.
Redaccion Empresas G
mailRedaccion Empresas G

La , el incremento de los delitos informáticos, la expansión del crimen organizado y la mayor frecuencia de fenómenos naturales han modificado el panorama de riesgos que enfrentan las empresas peruanas. Hoy, proteger un negocio ya no implica únicamente asegurar una infraestructura física, sino también anticiparse a amenazas que evolucionan constantemente y que pueden afectar la continuidad de las operaciones.

En este contexto, corredores de seguros, peruanos con 45 años de trayectoria y ubicada entre las diez principales del mercado nacional, ha orientado su estrategia hacia la gestión integral del riesgo. “Los clientes enfrentan nuevos escenarios y nosotros tenemos que evolucionar con ellos. La adopción de tecnología y el seguimiento permanente de las tendencias nos permite ofrecer soluciones acordes con esa nueva realidad”, afirma Federico Fajardo, director ejecutivo de la compañía.

LEA TAMBIÉN: IA en seguros: la oportunidad de US$ 70 mil millones que redefinirá la industria

Tecnología para anticipar riesgos cada vez más complejos

Para responder a estos desafíos, la empresa ha fortalecido el desarrollo de plataformas tecnológicas propias que permiten administrar pólizas, analizar información de siniestralidad y brindar herramientas que faciliten la toma de decisiones de sus clientes. Paralelamente, mantiene una estrategia de colaboración con redes internacionales de corredores para conocer con anticipación tendencias, casuística, nuevos productos y coberturas que luego llegan al mercado peruano.

Fajardo explica que uno de los cambios más importantes está relacionado con los riesgos digitales. El avance de la también ha sido aprovechado por organizaciones criminales, incrementando amenazas como el fraude, los delitos informáticos y los ataques cibernéticos. Frente a ello, el mercado internacional ha desarrollado soluciones de aseguramiento cada vez más especializadas, que son incorporadas al mercado local. “El crimen también se va sofisticando y hace uso de la inteligencia artificial”, sostiene.

LEA TAMBIÉN: Personas podrán protegerse de terremotos y lluvias con seguros más fáciles, ¿cómo funcionan?

La prevención sigue siendo el principal desafío

Además de la evolución tecnológica, La Protectora considera que uno de los mayores retos del sector continúa siendo fortalecer la cultura de prevención. Fajardo recuerda que la pandemia evidenció la importancia de contar con mecanismos de protección financiera, mientras que fenómenos como o un eventual gran terremoto mantienen vigente la necesidad de planificar antes de que ocurra una emergencia. “Todos sabemos que estos eventos pueden suceder, pero todavía existe un porcentaje muy pequeño de personas y empresas correctamente aseguradas”, señala.

Para la compañía, el papel del corredor de seguros también implica educar al mercado sobre la importancia del aseguramiento. Una cobertura correctamente estructurada no solo permite recuperar pérdidas materiales tras un siniestro, sino también proteger la continuidad de las operaciones, preservar el empleo y reducir el impacto económico que generan eventos inesperados. “Un seguro correctamente contratado, con la asesoría adecuada, permite obtener indemnizaciones oportunas y dar continuidad a las empresas”, concluye Fajardo.

TE PUEDE INTERESAR

Skyriss: el desafío de construir confianza en una industria en constante evolución
Acelera apuesta por la inteligencia artificial para transformar la estrategia y ejecución empresarial
Rivercon: Especialización tecnológica y analítica predictiva para anticipar decisiones empresariales

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.

INFORMACIÓN EMPRESA

Teléfono

51 933 659 256

Web

https://www.laprotectora.com.pe/

Cómo llegar

Av. Santa Cruz 376, San Isidro

En redes sociales