La transformación digital, el incremento de los delitos informáticos, la expansión del crimen organizado y la mayor frecuencia de fenómenos naturales han modificado el panorama de riesgos que enfrentan las empresas peruanas. Hoy, proteger un negocio ya no implica únicamente asegurar una infraestructura física, sino también anticiparse a amenazas que evolucionan constantemente y que pueden afectar la continuidad de las operaciones.

En este contexto, La Protectora corredores de seguros, peruanos con 45 años de trayectoria y ubicada entre las diez principales del mercado nacional, ha orientado su estrategia hacia la gestión integral del riesgo. “Los clientes enfrentan nuevos escenarios y nosotros tenemos que evolucionar con ellos. La adopción de tecnología y el seguimiento permanente de las tendencias nos permite ofrecer soluciones acordes con esa nueva realidad”, afirma Federico Fajardo, director ejecutivo de la compañía.

Tecnología para anticipar riesgos cada vez más complejos

Para responder a estos desafíos, la empresa ha fortalecido el desarrollo de plataformas tecnológicas propias que permiten administrar pólizas, analizar información de siniestralidad y brindar herramientas que faciliten la toma de decisiones de sus clientes. Paralelamente, mantiene una estrategia de colaboración con redes internacionales de corredores para conocer con anticipación tendencias, casuística, nuevos productos y coberturas que luego llegan al mercado peruano.

Fajardo explica que uno de los cambios más importantes está relacionado con los riesgos digitales. El avance de la inteligencia artificial también ha sido aprovechado por organizaciones criminales, incrementando amenazas como el fraude, los delitos informáticos y los ataques cibernéticos. Frente a ello, el mercado internacional ha desarrollado soluciones de aseguramiento cada vez más especializadas, que son incorporadas al mercado local. “El crimen también se va sofisticando y hace uso de la inteligencia artificial”, sostiene.

La prevención sigue siendo el principal desafío

Además de la evolución tecnológica, La Protectora considera que uno de los mayores retos del sector continúa siendo fortalecer la cultura de prevención. Fajardo recuerda que la pandemia evidenció la importancia de contar con mecanismos de protección financiera, mientras que fenómenos como El Niño o un eventual gran terremoto mantienen vigente la necesidad de planificar antes de que ocurra una emergencia. “Todos sabemos que estos eventos pueden suceder, pero todavía existe un porcentaje muy pequeño de personas y empresas correctamente aseguradas”, señala.

Para la compañía, el papel del corredor de seguros también implica educar al mercado sobre la importancia del aseguramiento. Una cobertura correctamente estructurada no solo permite recuperar pérdidas materiales tras un siniestro, sino también proteger la continuidad de las operaciones, preservar el empleo y reducir el impacto económico que generan eventos inesperados. “Un seguro correctamente contratado, con la asesoría adecuada, permite obtener indemnizaciones oportunas y dar continuidad a las empresas”, concluye Fajardo.