Por Alba San Martín, ​miembro de WCD. Durante los últimos años la conversación empresarial ha girado en torno a la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, las organizaciones que liderarán la próxima década no serán las primeras en adoptar lo nuevo, sino las que desarrollen la capacidad para escalar de forma segura, rentable y sostenible.

La IA no funciona sobre infraestructura improvisada. Requiere redes modernas, datos confiables, ciberseguridad integrada y plataformas preparadas para evolucionar. Al mismo tiempo, los directorios enfrentan un nuevo desafío: prepararse para la era poscuántica, cuando muchos de los mecanismos criptográficos que hoy protegen la información dejarán de ser suficientes.

La IA se está democratizando. Pronto dejará de ser la principal ventaja competitiva. Lo que diferenciará a las empresas será la capacidad del Directorio para gobernarla mediante infraestructura moderna, datos confiables, ciberseguridad y una visión estratégica. La tecnología ya no es un tema del CIO, sino del gobierno corporativo. Por ello, el Directorio debe formular las preguntas correctas para reducir riesgos y generar valor.

¿La inversión tecnológica responde a una prioridad estratégica del negocio? ¿Fortalece nuestra resiliencia digital o añade nuevos puntos de vulnerabilidad? ¿Confiamos nuestros datos y propiedad intelectual a proveedores/marcas con probada reputación internacional? ¿Tenemos acuerdos de confidencialidad? ¿Evaluamos, además del precio de la tecnología, aspectos como ética, gobierno corporativo, innovación, soberanía digital, prohibiciones internacionales y riesgo geopolítico? ¿La solución fortalece nuestra arquitectura o crea otra isla tecnológica? ¿Tiene limitaciones para integrarse con otras tecnologías o vendors? ¿La ciberseguridad fue contemplada desde el inicio? ¿Estamos comprando tecnología sólo de manera tradicional, o estamos evaluando modelos como: servicios administrados, Enterprise Agreements o Marketplaces? ¿Están claros los KPIs que buscamos? ¿Analizamos el costo total de propiedad, el servicio y no solo el precio de compra? ¿Los incentivos del área de Compras promueven decisiones sostenibles o únicamente el menor precio de corto plazo? ¿Qué requisitos exigen para concursar? ¿Eligen un proveedor para un proyecto puntual o un socio estratégico tecnológico confiable para los próximos años?

La ventaja competitiva no estará en adoptar primero la IA, sino en construir la infraestructura, la seguridad, y gobernanza para escalarla. Esa responsabilidad comienza en el Directorio.