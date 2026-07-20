Conveagro advierte que las lluvias intensas en el norte y la sequía en el sur afectarían cultivos, infraestructura de riego, empleo y el abastecimiento de alimentos. (Imagen: Andina)
Conveagro advierte que las lluvias intensas en el norte y la sequía en el sur afectarían cultivos, infraestructura de riego, empleo y el abastecimiento de alimentos. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Aunque las grandes corporaciones peruanas cuentan, en su mayoría, con programas de seguros, el país mantiene importantes brechas de protección frente a un eventual Fenómeno El Niño de gran intensidad.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.