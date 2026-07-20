El problema no solo radica en el bajo nivel de aseguramiento de las pequeñas y medianas empresas, sino también en que muchas organizaciones, públicas y privadas, podrían estar aseguradas por montos insuficientes para enfrentar un evento catastrófico, sostiene Giulio Valz-Gen, gerente general de la corredora de seguros Howden Perú.

“Lo que me preocupa no es únicamente que estén asegurados, sino que estén adecuadamente asegurados”, señala.

Explica que muchas empresas podrían encontrarse en una situación de infraseguro, es decir, haber declarado valores inferiores al costo real de reposición de sus activos o contratar límites pensados para pérdidas individuales, como un incendio.

La preocupación también alcanza al sector público, refiere Valz-Gen, si bien la infraestructura concesionada cuenta con seguros por obligación contractual, considera necesario revisar si hospitales, colegios, carreteras, puentes y sistemas de agua administrados por el Estado tienen límites suficientes para responder ante un desastre natural de gran magnitud.

De acuerdo con el especialista, en ambos casos a veces no consideran que un terremoto o un Fenómeno El Niño severo puede afectar simultáneamente varias sedes, almacenes o plantas de producción, expresó.

Sectores

El ejecutivo detalla que las empresas de minería, petróleo y gas, energía, banca, finanzas y telecomunicaciones son las que presentan los mayores niveles de cobertura.

“Más del 90% de las grandes empresas están aseguradas y cuentan con programas robustos de gestión de riesgos”, afirma. Ello responde a que suelen acceder tanto al mercado asegurador local como al internacional, donde obtienen capacidades adicionales mediante reaseguradores especializados, anotó.

Sin embargo, la realidad cambia conforme disminuye el tamaño de las empresas. Según Valz-Gen, el 30% de las medianas empresas dispone de seguros, mientras que en las pequeñas el porcentaje apenas alcanzaría el 20%.

Refiere que esta situación responde en gran medida a una escasa cultura de transferencia de riesgos. Muchas empresas consideran que un desastre natural es poco probable o adquieren coberturas limitadas bajo la idea de que un evento extremo difícilmente ocurrirá, manifiesta.

“La experiencia demuestra que estos riesgos no pueden ser asumidos por las propias empresas y deben ser transferidos mediante seguros”, sostiene.

Costo

Pese al incremento del riesgo climático, Valz-Gen afirma que el mercado internacional de reaseguros atraviesa actualmente una etapa favorable para los compradores.

Hay una mayor oferta por parte de los reaseguradores, lo que mantiene las primas en niveles competitivos, dijo. No obstante, advierte que esta situación podría cambiar rápidamente si se registra un desastre natural de gran magnitud.

Cuando ocurren eventos catastróficos relevantes, explica, parte de la capacidad internacional se reduce, algunos participantes se retiran del mercado y los precios tienden a incrementarse.

Por ello recomienda que las empresas no esperen a que el riesgo sea inminente para contratar seguros, ya que cuando El Niño ya ha sido pronosticado resulta más difícil obtener coberturas, especialmente en el sector agrícola.

Las empresas deberían actualizar sus planes de continuidad del negocio e incorporar escenarios de interrupción de operaciones, junto con estudios de riesgo climático y estimaciones de pérdidas máximas, para fortalecer su capacidad de respuesta ante eventos extremos, sugirió.

Agroindustria, uno de los más expuestos

Si bien muchas empresas aseguran sus instalaciones, las plantaciones continúan siendo uno de los activos menos protegidos debido al elevado costo de los seguros agrícolas y a la limitada capacidad que ofrecen las aseguradoras para este tipo de riesgos, argumenta el gerente de Howden.

Las inundaciones, lluvias intensas, sequías y golpes de calor asociados al Fenómeno El Niño pueden afectar directamente la producción agrícola al reducir la floración y el rendimiento de cultivos como mango, uva o caña de azúcar, indicó.

También identificó riesgos importantes en la pesca, debido al impacto del calentamiento del mar sobre la anchoveta; así como en infraestructura vial, puertos, sistemas de agua y saneamiento e infraestructura energética.