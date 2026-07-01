Giro. La identificación de oportunidades de inversión por parte de las aseguradoras “ha cambiado radicalmente”. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las compañías aseguradoras gestionan un portafolio de inversión que debe calzar con los plazos de los productos que ofrecen a sus clientes, ¿qué tendencias se ven ahora en la administración de esas carteras?

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