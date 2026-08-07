Entre enero y mayo, la última data disponible, el megapuerto logró movilizar 164,221 contenedores de 20 pies (TEU), superando los 134,072 TEU que alcanzó al terminal de Paita y concentrando cerca del 9.6% del movimiento nacional de contenedores.

La ventaja que saca el terminal de Chancay al de Paita se viene observando al menos desde febrero, pero aún está alejado de las cifras del puerto del Callao, que se mantiene como el líder nacional al movilizar más de 1.4 millones de TEU en los primeros meses del año.

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Para Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el avance de Chancay responde a una combinación de factores, entre ellos los costos logísticos, el tiempo de tránsito y las estrategias que toman los operadores para trasladar carga.

“Los exportadores que vienen desde regiones del norte comparan los costos y la rapidez de traer en camión [su mercancía] hasta [los puertos de] Chancay o Callao […]”, comentó a Gestión.

A esta evaluación de costos y tiempos se suma la conexión marítima con Asia. Según Daniel Bazán, especialista en comercio exterior de ComexPerú, la incorporación de servicios directos entre Chancay y Asia permite evitar escalas intermedias, reduciendo tiempos de tránsito y potencialmente disminuir costos logísticos en determinadas rutas, como la de Shanghái.

El especialista recordó que Chancay inició sus operaciones integrado a la red internacional de Cosco Shipping, lo que ha facilitado desde sus primeros meses la asignación de servicios, embarcaciones y volúmenes de carga.

Pero no todo el movimiento registrado corresponde a carga de origen o destino peruano, sino que gran parte está asociado al trasbordo que representó un 55.7% del movimiento del terminal a mayo. Si se suma la reestiba, las operaciones de conexión y reorganización de carga representaron el 63.1% del movimiento del terminal.

“Vemos que Chancay poco a poco viene consolidándose principalmente como un punto de conexión regional, donde la carga proveniente de otros puertos peruanos o extranjeros es transferida hacia servicios de mayor alcance, especialmente con destino a Asia. Su posicionamiento como segundo puerto del país responde tanto a los beneficios de la conexión directa con Asia como a su función creciente como plataforma de transbordo”, explicó Bazán.

¿Qué se necesita para que el Puerto de Chancay siga creciendo?

Para que la posición de Chancay pueda sostenerse, la infraestructura portuaria tendrá que estar acompañada por una red logística capaz de atender el aumento del flujo de carga. Bazán señaló que será necesario reducir los riesgos de congestión en la Panamericana Norte y en las zonas urbanas de Chancay.

“Para ello, tendrían que avanzar proyectos como la Vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo (fase 2), la mejora del corredor de Pasamayo y la articulación vial entre Chancay, Ancón, el Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, indicó.

Asimismo, consideró importante desarrollar infraestructura para ordenar el ingreso y espera de camiones, como el Truck Center de Ancón, y ampliar los servicios feeder entre Chancay, Paita, Matarani y otros puertos del litoral.

Desde la CCL, Ego Aguirre coincide en que la conexión terrestre será determinante. Para ello, resaltó la necesidad de la construcción de vías especializadas para el transporte de carga que conecten las carreteras del norte, centro y sur directamente con los puertos.

A ello se suma la discusión sobre las tarifas portuarias. Ego Aguirre calificó como negativa la intención del Estado peruano de regular las tarifas en el puerto de Chancay, considerando que no debería intervenir en la fijación de precios, especialmente cuando existe una competencia real entre terminales. Sin embargo, esta discusión está a nivel judicial.

Vale recordar que, a inicios del año pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dijo que no hay competencia entre Chancay y Callao por lo que se abrió la puerta para que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) regule las tarifas.

Esto fue llevado por Cosco Shipping Ports, operador del puerto de Chancay, ante la vía judicial. Pero, en junio de este año el Poder Judicial rechazó la demanda contra Indecopi sobre la evaluación vinculada a competencia y tarifas en el puerto.

El puerto de Chancay concentró cerca del 10% del movimiento nacional de contenedores en los primeros cinco meses del año. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Podría superar al Callao?

Aunque Chancay ya desplazó a Paita, alcanzar al Callao supone un desafío mayor. Entre enero y mayo, el principal puerto del país movilizó más de 1.37 millones de TEU, aproximadamente 8.4 veces el movimiento de Chancay.

Actualmente el terminal del Callao cuenta con Muelle Norte y Muelle Sur, mientras que Chancay todavía se encuentra en una fase inicial y tiene etapas posteriores de desarrollo pendientes.

“El puerto de Callao concentra una proporción importante de las exportaciones e importaciones peruanas, cuenta con dos grandes terminales de carga y un terminal para minerales, una extensa red de operadores logísticos y conexiones con las principales zonas productivas y de consumo del país. Chancay todavía se encuentra en su primera etapa y más de la mitad de su movimiento actual corresponde a transbordo”, precisó Bazán.

Si bien Chancay puede continuar creciendo a tasas elevadas por partir de una base menor, el especialista de ComexPerú indicó que aún no es posible determinar a partir de ese crecimiento cuándo podría alcanzar al Callao.

“El foco debería estar en asegurar que su expansión se produzca en condiciones adecuadas. Debe evitarse que Chancay enfrente los mismos problemas que hoy afectan al Callao: demoras, cuellos de botella, accesos insuficientes, congestión y sobrecostos”, explicó Bazán.

Ego Aguirre coincidió en los problemas que se presentan para los operadores en el Callao, donde un camión puede tardar de 4 a 5 horas solo para entrar al puerto debido al congestionamiento vehicular.

Sin embargo, también recordó que el Callao mantiene inversiones por US$ 1,300 millones para ampliar su capacidad, por lo que la evolución dependerá de la cantidad de carga y de las condiciones de competencia.