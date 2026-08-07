El Puerto de Chancay desplaza a Paita al ganar terreno como el segundo terminal con más movimiento de contenedores, pero quedan retos pendientes para lograr el puesto del Callao. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
El Puerto de Chancay desplaza a Paita al ganar terreno como el segundo terminal con más movimiento de contenedores, pero quedan retos pendientes para lograr el puesto del Callao. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Guadalupe Gamboa
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A poco más de un año de iniciar sus operaciones comerciales, el puerto de Chancay ya se ubica como el segundo terminal portuario del Perú con mayor movimiento de contenedores, según datos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recopilados por ComexPerú.

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