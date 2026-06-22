El Juzgado Civil de Chancay declaró infundada demanda de Cosco Shipping, operador del puerto, contra Indecopi por el análisis realizado sobre las condiciones de competencia en el megapuerto. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
El Juzgado Civil de Chancay declaró infundada demanda de Cosco Shipping, operador del puerto, contra Indecopi por el análisis realizado sobre las condiciones de competencia en el megapuerto. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Redacción Gestión
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El Poder Judicial (PJ) declaró infundada -en primera instancia- la demanda constitucional de amparo interpuesta por la empresa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ().

La empresa presentó la demanda en abril del 2025, luego de la . En este se concluyó que no existirían condiciones de competencia en cuatro mercados relevantes vinculados directamente con la atención de naves portacontenedores y el flujo de carga en contenedores en el puerto de Chancay.

Vale decir que el resultado de este estudio es el que le abrió la puerta al para regular tarifas. El argumento del organismo regulador es que sin existir competencia en el puerto, debe entrar como ya lo hace en el puerto del Callao.

Ahora, la Resolución N.° 9 del Juzgado Civil de Chancay, perteneciente a la Corte Superior de Huaura, concluyó que las acciones formalizadas por el instituto en los oficios N.° 047 y N.° 049-2025/DLC-Indecopi, así como el Informe Técnico N.° 015-2025-DLC/Indecopi, se enmarcan dentro de las competencias que le otorga la ley.

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Con esta decisión, el PJ confirmó que la evaluación de las condiciones de competencia en el no vulnera los derechos contractuales de la empresa, desestimando cualquier argumento sobre una presunta desviación de poder o falta de sustento legal.

La evaluación se concentró en el servicio de embarque y descarga de contenedores llenos; el servicio prestado a la nave, que incluye las labores de amarre y desamarre; un paquete integrado que combina la atención a las embarcaciones con el manejo de contenedores vacíos; y otro paquete que incorpora el servicio a la nave junto con el transbordo técnico de contenedores.

La evaluación realizada por el Indecopi fue iniciada a partir de una solicitud formulada por el Ositrán, en cumplimiento del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.

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