El puerto de Chancay superó los 502,646 TEU (unidad equivalente a contenedores de 20 pies) y movilizó un total de 2.4 millones de toneladas de carga desde el inicio de sus operaciones hasta mayo de 2026. Así lo informó Cosco Shipping Ports desde la zona como parte del evento donde se reconoció el primer año de operación comercial de la infraestructura portuaria.

“Desde su inauguración, el valor total de importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto alcanza los US$ 3.6 mil millones”, dijo, además, el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, durante su participación.

La red comercial del Puerto de Chancay ha optimizado la conexión entre Asia y América Latina mediante los servicios marítimos WSA3, WSA5 y ACSA1, “reduciendo los tiempos de tránsito a solo 23 días hacia Shanghái y 25 días para el retorno ”, refirió Cosco Shipping en un comunicado a la prensa.

El puerto de Chancay superó los 502,646 TEU (unidad equivalente a contenedores de 20 pies). (Fuente: Andina)

Agroexportación, la pieza clave en Chancay

La empresa recordó que este sistema -que redujo el tiempo de envíos- impulsa la agroexportación de productos peruanos a través de una cadena de frío directa y consolida al puerto como nodo centralizador mediante servicios alimentadores hacia el norte (Panamá, Guayaquil, Paita) y hacia el sur, conectando estratégicamente con cuatro terminales clave en Chile.

El embajador Song Yang, durante su discurso en Chancay, también puso foco en la reducción de tiempos: “Gracias a reducción del tiempo de transporte marítimo y mejora de cadena de frío, las exportaciones agrícolas peruanas de alto valor agregado cobran nuevas energías. Arándanos, uvas, paltas y otros productos frescos de alta calidad representan el 50% de las mercancías exportadas a través del puerto, impulsando significativamente la modernización del comercio exterior”.

Además, resaltó que Chancay puede considerarse como el “primer gran puerto inteligente de Sudamérica”. “ Con tecnología 5G, grúas pórtico y grúas de patio automatizadas, camiones portacontenedores automatizados, gemelos digitales y sistemas inteligentes de gestión energética , es posible la supervisión durante 24 horas al día, programación inteligente de operaciones y funcionamiento sin personal humano, eso mejora significativamente eficiencia operativa, estándares de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias”, explicó.

Arándanos lideran exportaciones a través del puerto de Chancay. (Foto: Andina)

Un primer año para conectar oportunidades

Entre enero y mayo de 2026, el puerto también registró un crecimiento de 44% en el número de naves atendidas frente al mismo periodo de 2025. En esos cinco meses, el volumen de carga movilizada, medido en toneladas, aumentó 74% respecto de similar periodo del año anterior.

Cabe recordar que el terminal fue inaugurado el 14 de noviembre de 2024 y comenzó oficialmente sus operaciones comerciales el 1 de junio de 2025.