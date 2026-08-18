El crecimiento del comercio electrónico, la urbanización, la expansión económica y una mayor demanda de soluciones sostenibles promueven esta industria. (Foto: Referencial)
El crecimiento del comercio electrónico, la urbanización, la expansión económica y una mayor demanda de soluciones sostenibles promueven esta industria. (Foto: Referencial)
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Redacción Gestión
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El . Las proyecciones apuntan a que el volumen llegará a 500,690 tn en 2031, impulsado por el consumo de bebidas, la demanda de materiales reciclables y el crecimiento de las exportaciones de alimentos procesados, informó la consultora Mordor Intelligence.

Según proyecciones de la investigadora de mercados, el sector de packaging en el país crecería a una tasa promedio anual de 2.80% entre 2026 y 2035, favorecido por el crecimiento del comercio electrónico, la urbanización, la expansión económica y una mayor demanda de soluciones sostenibles.

“El packaging se está convirtiendo en un factor estratégico para la competitividad de las empresas. Ya no se trata solo de proteger o presentar un producto: el envase influye en los costos, la logística, la sostenibilidad y, cada vez más, en la decisión de compra del consumidor”, afirmó a Andina Lisbeth Azahuanche, gerente de Pack Perú Expoy, feria internacional de envases, empaques y embalajes.

Los factores que dinamizan la industria

Actualmente, el crecimiento del sector está generando oportunidades para distintos segmentos de la cadena productiva. Los principales materiales utilizados en el mercado peruano incluyen plásticos flexibles y rígidos, papel y cartón, metal y vidrio, con aplicaciones que van desde alimentos y bebidas hasta salud, cosmética e industria.

En particular, el vidrio viene ganando espacio debido a la búsqueda de alternativas reciclables y a la creciente preocupación por el impacto ambiental de los envases. El aumento del consumo de bebidas y la expansión de las exportaciones de alimentos procesados en frascos de vidrio también contribuyen a dinamizar la demanda.

Otro factor es la premiumización de productos, que impulsa el uso de botellas con mayor valor agregado para bebidas y licores artesanales. A ello se suma el desarrollo de alianzas entre minoristas y recicladores, que favorecen una mayor disponibilidad de vidrio reciclado.

“La economía circular está generando nuevas oportunidades de negocio. La capacidad de recuperar, reciclar y reincorporar materiales a la cadena productiva será cada vez más importante para las empresas que buscan ser competitivas”, explicó Azahuanche.

La expansión del packaging también está vinculada al comercio exterior. Los productos peruanos que llegan a mercados internacionales requieren soluciones de embalaje capaces de proteger la mercadería y cumplir con las exigencias de cada destino.

El aumento del consumo de bebidas y la expansión de las exportaciones de alimentos procesados en frascos de vidrio también contribuyen a dinamizar la demanda. (Foto: VioletaStoimenova/iStock)
El aumento del consumo de bebidas y la expansión de las exportaciones de alimentos procesados en frascos de vidrio también contribuyen a dinamizar la demanda. (Foto: VioletaStoimenova/iStock)

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