Un policía custodia la entrada a la base de la RAF Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026, mientras la policía antiterrorista británica investiga un incidente cerca de la base en el pueblo de Whelford. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP
Un policía custodia la entrada a la base de la RAF Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026, mientras la policía antiterrorista británica investiga un incidente cerca de la base en el pueblo de Whelford. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió este domingo el arresto de cinco personas en el Reino Unido que presuntamente planeaban un ataque con explosivos contra la base militar de Fairford, que alberga presencia estadounidense.

«Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza», declaró Trump a la prensa al aterrizar en Chicago.

«Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos», agregó, sin responder a más preguntas.

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de la base de Fairford, en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, donde la Policía antiterrorista investiga un posible ataque con explosivos.

El intento de ataque a la base británica

El operativo policial se inició tras recibirse información sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían a la base de Fairford, perteneciente a la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense (USAF).

Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán.

Se descarga carga de un Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea de EE. UU. en la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

La base de Fairford adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara su uso para acciones estadounidenses de «carácter defensivo» contra instalaciones de misiles iraníes.

Varios medios informaron recientemente de que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford.

Elaborado con información de agencia EFE

Personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto a munición guiada de precisión JDAM y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer en la pista de la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN).
Personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto a munición guiada de precisión JDAM y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer en la pista de la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN).

TE PUEDE INTERESAR

España y Francia impulsan mayoría de edad en redes
Máxima autoridad constitucional de Francia aprueba el derecho a la muerte asistida
Francia aprueba definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.