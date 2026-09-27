Presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán: “Siempre estoy pensando en ello”.(EFE/ Octavio Guzmán).
Presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán: “Siempre estoy pensando en ello”.(EFE/ Octavio Guzmán).
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Redacción Gestión
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para poner fin a la guerra, después de rechazar una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron”, dijo en una entrevista telefónica con el diario digital Axios.

Preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense respondió: “Siempre estoy pensando en ello”.

Los acercamientos entre Trump e Irán

Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes negociaciones con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a través de mediadores cataríes, al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones al crudo iraní y restablezca el alto el fuego.

Trump rechazó el sábado la propuesta y presiona para que Irán haga concesiones en materia nuclear.

El jefe de la diplomacia iraní planteó el viernes un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de medidas.(Foto de Atta KENARE / AFP).
El jefe de la diplomacia iraní planteó el viernes un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de medidas.(Foto de Atta KENARE / AFP).

Elaborado con información de agencia EFE

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