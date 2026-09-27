La transición al nuevo plan contable también demandará capacitación, parametrización de sistemas y revisión de las políticas contables. Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
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La entrada en vigencia del nuevo Plan Contable General Empresarial (PCGE) 2026 no implicará únicamente modificar el catálogo de cuentas que utilizan las compañías. Las empresas también tendrán que revisar sus procesos, sistemas, políticas contables y capacitar a sus equipos para llegar preparadas a 2028, cuando su aplicación será obligatoria.

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