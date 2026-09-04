SUNAT y crédito fiscal: límites para acreditar compras | | Composición EC: Freepik / Andina
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Gerardo Rosales Diaz
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Las empresas suelen sustentar sus compras con facturas, contratos y otros documentos que acreditan su relación con el negocio. Sin embargo, durante una fiscalización, SUNAT puede ir más allá y exigir pruebas sobre qué ocurrió efectivamente con los bienes adquiridos, especialmente cuando está en juego el crédito fiscal del IGV.

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