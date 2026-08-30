Agentes bancarios. Imagen: Creada con IA, ChatGPT para Gestión
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Gerardo Rosales Diaz
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Los conocidos “agentes” manejan diariamente dinero de sus clientes para realizar depósitos, retiros y otras operaciones, por lo que por sus cuentas pueden circular montos muy superiores a lo que realmente ganan. Una reciente resolución del Tribunal Fiscal (TF) vuelve a poner esta actividad bajo la mirada de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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