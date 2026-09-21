El gremio piurano propone monitorear semanalmente reservas, cancelaciones y ocupabilidad desde la Dirección Regional de Turismo, y georreferenciar los establecimientos del corredor frente a los puntos críticos. (Foto: Aranwa Hoteles)
El gremio piurano propone monitorear semanalmente reservas, cancelaciones y ocupabilidad desde la Dirección Regional de Turismo, y georreferenciar los establecimientos del corredor frente a los puntos críticos. (Foto: Aranwa Hoteles)
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Edgar Velito
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Las playas del norte del Perú vuelven a mirar el cielo. El Niño Costero está activo desde marzo y el ENFEN estima al menos 62% de probabilidad de una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027, justo sobre la temporada de verano. Al igual que en el episodio de 2023, el fenómeno encuentra a los hoteles con la demanda aún por debajo de la prepandemia; sin embargo, esta vez las cadenas llegan a ese escenario con inversión en prevención ya ejecutada y con infraestructura vial renovada.

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