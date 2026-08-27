“El balance es positivo. Pese a un entorno político muy inestable, hemos podido lograr los hitos del plan de recuperación de la compañía que marcamos al inicio de mi gestión”, señaló a Gestión Alessandro Carozzi, CEO de Menorca Inversiones.

El ejecutivo atribuyó el desempeño a una oferta diversificada, a la ejecución comercial y a una demanda insatisfecha que sigue buscando una salida formal para acceder a la vivienda propia.

Actualmente, el negocio de la habilitación urbana concentra el 80% de la oferta de la compañía, con venta de lotes con crédito directo. Dentro de ese bloque, aproximadamente una cuarta parte corresponde a condominios de playa y de campo.

En tanto, el 20% restante de la oferta se reparte entre vivienda social —casas bajo el esquema de Techo Propio y Mivivienda—, departamentos y locales comerciales, estos últimos ubicados en las placas inferiores de sus edificios y orientados a clientes emprendedores: bodegas, boticas, restaurantes y peluquerías.

La firma opera con tres unidades de negocio. Menorca Verde, la principal, está enfocada en vivienda social. Menorca Edition desarrolla lotes frente al mar y condominios de casas de playa. Menorca Collection, la línea de mayor valor, habilita lotes desde 200 m2 en condominios cerrados.

Alessandro Carozzi, CEO de Menorca Inversiones.

Tres proyectos nuevos y una inversión de hasta S/ 50 millones

Menorca mantiene 22 proyectos activos y no planea ampliar esa cifra. “Creo que ya estamos en nuestra capacidad operativa. Nuestro objetivo ahora es buscar la excelencia operativa: mejorar la productividad, reducir costos y mejorar procesos, con el fin de incrementar el margen operativo y la rentabilidad”, indicó Carozzi.

En lo que va del año, la compañía concretó la presentación de tres proyectos. El primero fue Mirador de San Antonio, en Mala, un condominio con lotes desde 150 m2 con vista al valle y al mar. El segundo, presentado en junio, fue Las Brisas de Ventanilla, desarrollado junto con su socio estratégico Acre Homes: más de 700 unidades de 100 m2 orientadas a primera vivienda.

Las Brisas de Ventanilla es desarrollado junto a su socio estratégico Acre Homes.

El tercero es la cuarta y última etapa de Villas Punta Mar, en Punta Hermosa, bajo la marca Collection. Este último forma parte de Punta del Mar, un macrodesarrollo del grupo Algeciras que replica metodologías de expansión urbana aplicadas en países como Chile, con servicios incorporados desde el diseño. En el marco de ese proyecto, ya opera el centro comercial Boulevard Punta Mar —en funcionamiento hace dos años—, se construye un colegio y se contempla un futuro centro de salud.

“No es una promesa futura: el centro comercial ya está hecho y el colegio se está construyendo”, afirmó el directivo. En dicho lugar, Menorca aporta el desarrollo de lotes y viviendas horizontales de uno y dos pisos.

En paralelo, la empresa culminó este año la comercialización de Posada del Sol, en Ica, un proyecto de alrededor de 4,000 lotes y unas 600 casas que tomó cerca de una década en venderse.

Hacia fines de año, la inversión prevista en obras para el conjunto de sus proyectos activos bordea los S/ 40 millones a S/ 50 millones.

Banco de terrenos: 400 hectáreas y Chancay en el radar

La compañía cuenta con un banco de terrenos de más de 400 hectáreas y su foco para el 2027 es desarrollarlas en las plazas donde ya opera. Menorca está presente a lo largo de la costa peruana: Piura, Chiclayo, Lima norte y sur, el sur chico —Punta Hermosa, Pucusana y Chilca—, Cañete, Mala, Pisco, Ica y la costa arequipeña.

“La idea es seguir lanzando proyectos dentro de nuestro banco de terrenos. Posiblemente el próximo año lancemos otros dos o tres, pero enfocados en consumir nuestra tierra”, adelantó Carozzi. Esos desarrollos estarían concentrados en habilitación urbana y casas Techo Propio. En cartera figura también el proyecto El Carbón, en Pucusana, con lotes de 200 m2 frente al mar.

Sobre Chancay, donde varios desarrolladores han acelerado sus apuestas, la posición es de cautela. “Estamos investigando, pero aún no tenemos nada concreto. Faltan planes de desarrollo que acompañen una compra segura”, precisó.

Menorca cuenta con un banco de terrenos de más de 400 hectáreas y su foco para el 2027 es desarrollarlas en las plazas donde ya opera. (Foto: Condominio El Carbón - Pucusana - Club House).

Menorca activa plan ante El Niño: el mayor golpe llegará en noviembre

Menorca Inversiones ya activó un plan ante el fenómeno El Niño en sus proyectos a nivel nacional, aunque anticipa que el mayor impacto se dará en Chiclayo y Piura a partir de noviembre.

“Lo que estamos haciendo ahora es tener todo con un buen mantenimiento y que esté preparado para afrontar lo que se viene”, señaló Carozzi, tras mencionar que los proyectos cuentan con drenajes pluviales, vías canal y medidas de mitigación de riesgo planificadas.

El directivo vinculó ese punto con las inundaciones registradas en Villa El Salvador tras las últimas lloviznas. Para el ejecutivo, el episodio expone el costo del crecimiento informal de las ciudades: en los últimos 20 años, cerca del 93% de la expansión urbana en el Perú se ha dado por esa vía.

“El problema no es la llovizna, sino la falta de prevención y de armar un desarrollo ordenado desde cero”, sostuvo.

Carozzi remarcó que la formalidad obliga a respetar cuencas, franjas marginales y análisis de riesgo, y recordó que El Niño no es un evento nuevo: “Es un tema que se repite y que ya se sabe que se va a dar cada cierto tiempo”.

Del otro lado del país, el clima jugó a favor durante la primera mitad del año. La empresa estimó un crecimiento cercano al 30% en visitas a sus proyectos del sur chico frente a años anteriores, sobre todo entre abril y julio. Pese a la temporada de lluvias en el norte, la empresa espera mantener ese dinamismo en Lima y el sur chico.

Para el cierre del 2026, la compañía proyecta colocar alrededor de 2,300 unidades y facturar cerca de S/ 300 millones; y en 2027, prevé un crecimiento de entre 10% y 15% en ventas, lo que la llevaría a bordear los S/ 350 millones.

Sobre la demanda, Carozzi apuntó que la brecha entre la necesidad de vivienda y la oferta formal sigue siendo amplia. “Si esto lo cruzas con una economía estable y un Gobierno que ponga reglas claras para invertir de manera segura, se van a generar muchas oportunidades de crecimiento”, finalizó.