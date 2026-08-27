La habilitación urbana (lotes) concentra el 80% de la oferta de Menorca y mantiene 22 proyectos activos a lo largo de la costa peruana. (Foto: Menorca Inversiones).
La habilitación urbana (lotes) concentra el 80% de la oferta de Menorca y mantiene 22 proyectos activos a lo largo de la costa peruana. (Foto: Menorca Inversiones).
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Edgar Velito
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El primer semestre del 2026 le permitió a Menorca Inversiones completar el plan de recuperación que trazó en el 2024, con la renovación de su plana gerencial y de su consejo consultivo, y la migración hacia una estructura matricial de gestión de proyectos. En ese periodo, el grupo comercializó más de 1,000 unidades entre lotes, casas, departamentos y locales comerciales, anotando un crecimiento de alrededor de 25%. Ahora la compañía apunta a rentabilizar un banco de terrenos de más de 400 hectáreas, mientras activa su plan ante el fenómeno El Niño (FEN) en el norte del país. ¿Hacia dónde apunta en los próximos meses?

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