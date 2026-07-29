Pablo Seminario Butrich, CEO de Grupo Caral, señaló que hoy manejan 12 proyectos como grupo, entre los cuales figuran tres entregados y cuatro en construcción en Lima, uno en Guayaquil (Ecuador) y cuatro en Uruguay.

“Son mercados estables, con una macroeconomía estable, y que están resolviendo un asunto que en Latinoamérica no se resuelve todavía, que es el acceso a la primera vivienda formal”, comentó.

Actualmente, en Uruguay, tienen desarrollos en Montevideo y Maldonado con alrededor de 50 unidades de vivienda cada uno, menor escala que las torres de 100 unidades de Lima. La estrategia es crecer a un ritmo de dos proyectos por año en Uruguay, con nuevas opciones en esas ciudades, además de Punta del Este.

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En tanto, en Ecuador, el foco está en Guayaquil con un condominio de casas de primera vivienda. Este año entregan las primeras 40 unidades de un total de 200 proyectadas. En ese país, también seguirán viendo más oportunidades. “En Guayaquil tenemos más opciones. Es interesante y hemos visto también con buenos ojos la ciudad de Cuenca, en los andes ecuatorianos, y también en Quito”, mencionó Seminario.

De esa manera, optarán por profundizar su presencia en los actuales mercados internacionales, antes que incursionar en un tercer destino en el exterior.

Pablo Seminario Butrich, CEO de Grupo Caral. (Foto: Grupo Caral).

Expansión de Grupo Caral en Perú

En la actualidad, el Grupo Caral tiene cuatro proyectos en construcción en Lima Moderna (en Surquillo, Ate y Pueblo Libre) y evalúa San Miguel. Además, acaba de entregar proyectos en Lince.

“Vemos con muy buenos ojos el escenario optimista del país”, destacó Seminario.

Bajo esa mirada, proyectan duplicar el portafolio en 2027 hasta ocho desarrollos en simultáneo, sumando cuatro o cinco nuevos por año. Por cada edificio, el ejecutivo estimó una inversión de US$4 millones en terreno y capital de trabajo, considerando torres de 100 unidades.

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Así, como inversión anual, estiman US$16 a US$20 millones para nuevos proyectos en Lima.

Los nuevos desarrollos incluirán placa comercial pequeña y viviendas de entre 45 m² y 80 m² en Lima Moderna, además del Callao como nuevo territorio. En zonas universitarias como San Miguel, apostarían por el formato “mariposa” (dos habitaciones separadas por un área social en medio) enfocado en estudiantes. “Hay una demanda no resuelta ahí”, anotó el ejecutivo.

Además, observó potencial en ejes como las avenidas Argentina y Venezuela, subutilizados y más cercanos al nuevo aeropuerto. A provincias, llegarían posteriormente.

Los nuevos desarrollos de Grupo Caral en Perú incluirán placa comercial pequeña y viviendas de entre 45 m² y 80 m² en Lima Moderna. (Foto: Grupo Caral).

Evolución del sector: del crédito en dólares a la vivienda verde

Para Seminario, la clave del despegue inmobiliario en Lima fue la estructura de créditos hipotecarios de bien futuro sumada al Fondo MiVivienda. “Si nos vamos a la década de los 90, casi no había créditos hipotecarios, o si había, eran en dólares. Hoy la gran mayoría son en soles”, refirió.

Ahora, reconoció que el gran reto pendiente es la planificación urbana. La falta de agua y energía en las zonas periféricas de Lima concentra la demanda en distritos consolidados y eleva el precio del suelo, así como su impacto en la estructura de costos de los proyectos. “La incidencia del terreno pasó de 12%-14% a 18%-20% de la venta”, detalló.

En sus estimaciones, la oferta formal en Lima Moderna bordea las 10,000 a 15,000 viviendas, pero la demanda supera las 200,000.

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Para el Grupo Caral, la clave del despegue inmobiliario en Lima fue la estructura de créditos hipotecarios de bien futuro sumada al Fondo MiVivienda. (Foto: Grupo Caral).

Grupo Caral observa interés de inversionistas

Hace 15 años, Grupo Caral nació con capital peruano y fondos inmobiliarios de EE.UU., y luego sumó fondos locales y regionales. Como cliente central, la empresa se enfocó en las familias que compra con crédito hipotecario.

“Desde el nacimiento hemos tenido al cliente final como nuestro cliente más importante”, afirmó Seminario.

Ahora, el ejecutivo destacó que el interés de los inversionistas se mantiene, considerando que el mercado de primera vivienda en Perú ha sido muy resiliente ante los ciclos económicos y políticos, y esa respuesta atrae mucho a los fondos de inversión.

“En Lima, el interés es principalmente nacional (fondos locales), pero también hay algunos inversionistas regionales de Latinoamérica interesados en el mercado peruano, lo miran con buenos ojos, yo creo que hay una gran oportunidad en Lima y en el Perú, en las principales seis o siete ciudades del Perú”, resaltó.

Para el CEO, el camino es planificar la habilitación de macrolotes con servicios y luego licitarlos. “Si generas usos urbanos planificados, puedes dar en licitación esto a distintos desarrolladores y generar una ciudad mucho más ordenada”, concluyó.

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