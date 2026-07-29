Grupo Caral anuncia un nuevo plan de inversiones en Perú y países del Sudamérica. (Foto: Grupo Caral).
Grupo Caral anuncia un nuevo plan de inversiones en Perú y países del Sudamérica. (Foto: Grupo Caral).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En la última década y media, el mercado de vivienda formal en Lima aceleró su dinamismo con impulso de tasas en soles, bono verde y otros incentivos del Fondo MiVivienda. En ese periodo, ciertas zonas de Lima se consolidaron como reflejo de una ciudad que crece en altura por falta de planificación urbana. En ese escenario, Grupo Caral cumple 15 años con más de 3,500 viviendas entregadas en 23 proyectos y anuncia que seguirá creciendo en el exterior, mientras planea expandirse en el mercado local más allá de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Lima Sur lidera expansión inmobiliaria en Lima con crecimiento de 61.9% en ventas
Caral aterriza en Uruguay: el avance de la inmobiliaria peruana y alianza con ACRES Finance
Pueblo Libre y más de 50 proyectos de altura que transforman tres zonas del distrito

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.