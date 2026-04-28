El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao no solo mantiene su dinamismo, sino que muestra una mayor eficiencia en la colocación de viviendas: las ventas crecieron 25% en el primer trimestre de 2026, mientras que el tiempo para agotar el stock se redujo a 17 meses, según el último reporte de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

El desempeño del sector refleja una expansión sostenida de la demanda. E ntre enero y marzo de 2026 se vendieron 7,943 unidades, frente a las 6,355 registradas en el mismo periodo del año previo , en un contexto de mayor actividad inmobiliaria y ampliación de la oferta disponible. En paralelo, el número de proyectos en el mercado alcanzó los 1,088, con la participación de 259 inmobiliarias activas, lo que evidencia un ecosistema en crecimiento.

Este avance se sustenta en condiciones macroeconómicas favorables. El crecimiento del PBI por encima del 3% y tasas hipotecarias por debajo del 8% han contribuido a fortalecer la confianza de los compradores y facilitar el acceso al financiamiento. A ello se suma un comportamiento estable en los precios, con una variación de apenas -1% en el valor del metro cuadrado en el último año.

A nivel del mercado, se atribuye este dinamismo a una demanda activa que habría adelantado decisiones de compra ante un contexto de incertidumbre política y expectativas de mayores costos en el futuro.

“La inestabilidad electoral ha empujado a los compradores a tomar decisiones antes de que suban las tasas de interés o los precios”, comentó Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

El tiempo para agotar el stock baja a 17 meses y la absorción mensual alcanza 5.6%, según CODIP. (Foto: Ministerio de Vivienda)

Mercado gana eficiencia y reduce el stock

Un factor determinante en este escenario es la velocidad de absorción del mercado. Al cierre de marzo, el índice mensual alcanzó el 5.6%, superando ampliamente el promedio histórico de 3.7% de los últimos cinco años. Este nivel de demanda ha permitido reducir significativamente el tiempo de venta del inventario disponible , consolidando un mercado más dinámico y eficiente.

En línea con ello, su mayor eficiencia también se refleja en la reducción del tiempo para agotar el stock, que pasó de niveles cercanos a 22 meses en 2025 a 17 meses en el primer trimestre de 2026, muy por debajo del promedio de 26 meses registrado en los últimos cinco años.

De acuerdo con Gálvez, esta caída responde a que las ventas vienen creciendo a un ritmo mayor que la oferta. “El stock ha subido, pero las ventas han subido más que el stock”, precisó.

Además, la ejecutiva señaló que este comportamiento está vinculado a mejores condiciones para los compradores, en un contexto de tasas de interés más bajas y una mayor población económicamente activa, lo que amplía el acceso al crédito hipotecario.

La vivienda social lidera con 34% de ventas, mientras Lima Sur, Norte y Callao emergen como nuevos polos inmobiliarios en 2026.

Vivienda social lidera ventas

La Vivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el principal motor del sector. Al cierre del primer trimestre, concentró el 34% de las ventas y el 43% de la oferta, consolidando su rol en la expansión del mercado inmobiliario.

En el plano geográfico, Lima Moderna, Lima Top y Lima Centro continúan liderando las colocaciones, con 3,219, 2,007 y 1,424 unidades vendidas, respectivamente. No obstante, zonas como Lima Sur, Lima Norte y el Callao muestran un crecimiento más acelerado, posicionándose como nuevos ejes de desarrollo.

Este proceso da cuenta de una mayor descentralización del mercado inmobiliario limeño, impulsada por la búsqueda de precios más accesibles, mejor conectividad y una oferta más alineada con la demanda.

En conjunto, el sector avanza hacia una etapa de crecimiento más equilibrado, con una demanda sólida que continúa absorbiendo la oferta a un ritmo cada vez más ágil.