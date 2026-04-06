Thait Chang-Say, CEO de Armando Paredes, destacó que la compañía cerró 2025 con un crecimiento de un dígito, manteniendo el nivel del año anterior, mientras fortalece su portafolio de renta al preparar la apertura de su hotel en Miraflores, que marca su primera incursión en el negocio hotelero.

“Hemos terminado la obra del hotel en Miraflores y nos enfocamos en los detalles finales para la apertura, prevista al cierre de este primer trimestre. Es una inversión propia de la compañía, ubicada a una cuadra y media del Parque Kennedy”, comentó a Gestión.

De acuerdo con la firma, el hotel Humano Lima, operará bajo la marca Tribute Portfolio by Marriott, una colección boutique de la cadena.

Thait Chang-Say, CEO de Armando Paredes.

Armando Paredes entra a Cusco con dos hoteles y nuevos acuerdos con Marriott

Si bien en Lima la operación del hotel está próxima a iniciar, en provincia la inmobiliaria adquirió dos casonas antiguas en Cusco, actualmente en proceso de restauración para su conversión en nuevas operaciones hoteleras.

"El año pasado se nos presentó la oportunidad de adquirir una casona muy bien ubicada, algo escaso en la ciudad, y decidimos tomarla”, dijo el ejecutivo.

Ambos hoteles contarán con poco más de 30 habitaciones en conjunto y un área total de 1,650 m2. Al igual que en Miraflores, la empresa evalúa una nueva colaboración con Marriott, aunque no sería bajo la marca Tribute Portfolio. “Sería con otra marca dentro de su portafolio boutique; aún no podemos revelarla porque el acuerdo no está cerrado”, indicó.

En el negocio de vivienda, la empresa mantiene 10 proyectos activos, de los cuales cerca el 80% corresponde a tickets altos (por encima de los US$ 300,000) y la totalidad se ubica en Lima Top.

“Tenemos seis proyectos en construcción, con cerca de 300 unidades, de los cuales cuatro culminarán obras este 2026 y están ubicados en Miraflores, San Isidro y Surco. Además, contamos con tres proyectos en preventa, que iniciarán construcción este año en Miraflores y San Isidro; mientras el hotel en Miraflores ya está terminado, pero aún no opera”, señaló.

Pasaje Los Pinos (San Isidro), Armando Paredes.

Armando Paredes alista tres proyectos y apuesta por usos mixtos en Lima Top

Para este 2026 tiene varios proyectos en evaluación, por lo que estarían lanzando al menos tres nuevos desarrollos. “Estamos en distintas etapas, entre negociación, redacción de contratos y revisando temas legales. De esos, al menos uno podría lanzarse a finales del tercer trimestre, podrían ubicarse en Lima Top”, adelantó.

Armando Paredes también viene impulsando desarrollos de uso mixto en su portafolio, con dos proyectos en obra y tres en preventa que integran vivienda y comercio.

“En el caso del proyecto en San Isidro, actualmente en lanzamiento, será exclusivamente de comercio y oficinas. Decidimos este enfoque por su ubicación en un clúster de salud, con clínicas alrededor, por lo que los espacios estarán orientados a ese tipo de público y empresas”, comentó.

El objetivo de la inmobiliaria en los próximos dos años es mantener una estabilidad en el negocio de vivienda, manteniendo el tamaño actual de su operación; en cambio, en el negocio de renta y servicios proyectan un crecimiento por la puesta en marcha de sus tres hoteles.

Más datos sobre Armando Paredes

Oficinas. La empresa tiene un pequeño portafolio de renta inmobiliaria, representado en dos edificios de oficinas terminados con 100% de ocupación.

La empresa tiene un pequeño portafolio de renta inmobiliaria, representado en dos edificios de oficinas terminados con 100% de ocupación. Vivienda, renta y servicios. El negocio principal de Armando Paredes es el desarrollo de viviendas y dos unidades de negocios adicionales, que son renta inmobiliaria y servicios (de desarrollo inmobiliario y operación hotelera).

El negocio principal de Armando Paredes es el desarrollo de viviendas y dos unidades de negocios adicionales, que son renta inmobiliaria y servicios (de desarrollo inmobiliario y operación hotelera). Hoteles. Los hoteles de la firma combinan dos componentes: la renta inmobiliaria, vinculada al alquiler del inmueble, y la operación hotelera, enfocada en la prestación de servicios.