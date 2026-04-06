El objetivo de la inmobiliaria en los próximos dos años es mantener una estabilidad en el negocio de vivienda, manteniendo el tamaño actual de su operación. (Foto: Armando Paredes)
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Edgar Velito
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La inmobiliaria Armando Paredes, con un portafolio consolidado en primera vivienda, avanza en su diversificación con proyectos vinculados a hotelería, en paralelo a la continuidad de su negocio de vivienda en segmentos específicos de Lima. La empresa desarrolla iniciativas en la capital y en provincias, con nuevas operaciones en evaluación y alianzas en proceso, mientras ajusta su estrategia hacia formatos mixtos y consolida distintas líneas dentro de su estructura de negocios.

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