Boulevard El Bosque: la zona de San Isidro que combina gastronomía y retail de lujo

Tomás Vega es un empresario peruano con amplia trayectoria en el desarrollo del retail premium en Lima. Como gerente general del Grupo Yes, ha liderado la llegada y expansión en el país de marcas internacionales como Hugo Boss, Adolfo Domínguez y Boggi Milano, consolidando la avenida El Bosque, en San Isidro, como uno de los principales corredores de comercio de alta gama de la capital.

Su actividad empresarial también se ha extendido al sector gastronómico y de experiencias vinculadas al lifestyle: participó en la introducción en Perú de la cadena española Enrique Tomás, especializada en jamón ibérico, y ha impulsado proyectos de boulevards comerciales en la zona de El Bosque, consolidando este sector del distrito como un polo de retail, gastronomía y oferta premium.

En ese contexto, participa como socio en Café del Bosque, propuesta que busca reforzar la oferta gastronómica del entorno. “La idea era darle a esta parte de San Isidro un espacio donde la gente pueda encontrar bollería artesanal, buen café y una experiencia distinta”, señaló el chef José Luis Delgado, director de A&B del proyecto.

Una nueva propuesta de cafetería bistró en San Isidro

El concepto de Café del Bosque surge a partir del rebranding del local que anteriormente operaba como Entre Migas y que, tras un año de operación, fue relanzado en noviembre de 2025 bajo la dirección del chef José Luis Díaselgado Estrada, actual director de Alimentos y Bebidas.

El cambio incluyó una nueva identidad y una reestructuración de la propuesta gastronómica, manteniendo la infraestructura existente pero replanteando el posicionamiento hacia un formato de café bistró. “Café del Bosque es el cambio que se le hizo de nombre y de estructura de carta, porque antes era otra marca. En noviembre entramos a operarla ya nosotros y el espacio sigue siendo el mismo”, explicó el chef.

Antes del relanzamiento, la operación cerró 2025 con ingresos por más de S/ 1.4 millones, considerando el periodo bajo la marca Entre Migas y los primeros meses como Café del Bosque. El pico de actividad se registró en mayo, cuando las ventas superaron los S/ 177 mil y el flujo alcanzó 12,104 visitantes, mientras que el movimiento habitual del local se sitúa entre 3,500 y 4,000 personas al mes. “Los meses más altos fueron de marzo a agosto, donde se concentró cerca del 60% o 65% de la venta anual”, precisó Delgado.

Estrategia 2026 y canales de venta

Para 2026, Café del Bosque proyecta un crecimiento cercano al 8%, lo que representaría alrededor de S/ 100 mil adicionales en ventas, con el objetivo de consolidar la marca antes de evaluar una eventual expansión. La estrategia también contempla elevar el ticket promedio hasta unos S/ 33 por cliente y mantener la actual estructura operativa, apoyándose en activaciones comerciales durante fechas clave como San Valentín, el Día de la Mujer y el Día de la Madre. “El rubro lo veo creciendo; por algo entre las mejores cafeterías del mundo tenemos algunas acá en Lima”, señaló el chef Delgado.

En el plano comercial, entre el 75% y 80% de las ventas proviene del consumo directo en el local, mientras que el 20% a 25% se genera a través de canales digitales como Instagram, TikTok, Google Business y WhatsApp. “La gente viene porque nos ve por redes sociales; no tenemos publicidad en medios tradicionales”, explicó Delgado, quien apuesta por fortalecer el posicionamiento con una propuesta de bollería artesanal y experiencia de café bistró.

¿Café del Bosque se expandirá en Lima?

Aunque el enfoque de Café del Bosque para el corto plazo es la consolidación de su operación, los socios no descartan una expansión en Lima si se cumplen las metas previstas para 2026. Según Delgado, la decisión dependerá del desempeño del negocio y del cumplimiento de las cifras estimadas. “Es un producto que está en pañales. Primero tenemos que ver el ejercicio 2026 y, en base a eso, evaluar si pensamos en crecer”, señaló.

De alcanzarse los resultados esperados, la marca evaluaría su ingreso a distritos con alta demanda y tránsito peatonal como Barranco, Miraflores y San Miguel, zonas que consideran atractivas por su dinamismo comercial y potencial de consumo.