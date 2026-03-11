Únete a nuestro canal
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

En medio del auge de cafeterías en Lima y la creciente demanda por propuestas artesanales, Café del Bosque inició una nueva etapa en San Isidro con un concepto de café bistró. El proyecto es impulsado por Ricardo Sanauja —miembro del directorio del hotel DoubleTree by Hilton en Perú— en sociedad con Tomás Vega, empresario peruano ligado al Grupo Yes y forma parte del entorno gastronómico del complejo, aunque opera como una unidad independiente. La marca apunta a consolidarse en 2026 pero ve otras posibilidades fuera de la zona de lujo en Lima.

