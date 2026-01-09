Carolina Rodriguez, country manager de Nespresso Perú, comenta a Gestión que para el 2026 abrirán cuatro nuevos puntos de venta en la capital, lo que duplicará su presencia actual.

Si bien las negociaciones de estos espacios están dándose, la vocera ratifica el interés de la marca suiza de café premium en consolidarse en Lima para luego dar el salto a provincias.

“Además de las boutiques y pop-ups, Nespresso ingresará al canal supermercados, una apuesta que busca acelerar la marca al consumidor cotidiano”, refiere.

La flexibilidad de los formatos como boutiques, cafeterías y puntos de retail —añade Rodríguez— da pie a que se adapten espacios de 120 m2 hasta módulos de apenas 4 m2.

Desde Nespresso prevén un crecimiento del 40% en ventas, alcanzando más de US$ 12,6 millones en 2026. Foto: Nespresso

Radiografía de Nespresso en Perú y claves de proyección

Nespresso Perú estima concluir el 2025 con ventas aproximadas de US$ 9 millones, y con las aperturas proyectadas, al 2026 el crecimiento sería del 40% con más de US$ 12.6 millones en facturación.

Según Rodríguez, el ticket promedio actual en boutiques como la del Jockey Plaza oscila entre S/ 450 y S/ 500: el negocio tiene su base crítica en usuarios de máquinas mas la rentabilidad se concentra en las cápsulas.

“Del total de ventas, un 30% corresponde a máquinas y un 70% a café”, detalla.

La directora de marca de Nespresso enfatiza que un hogar ahora puede tener “entre cuatro y cinco sistemas distintos de preparación de café”, siendo clave en el servicio el café Perú Organic, uno de sus productos más vendidos en Estados Unidos y Europa, y que se produce con granos cultivados en Cajamarca.

Asimismo, resalta el sector B2B para sus planes de crecimiento, dado que tienen en su core a hoteles de lujo en nuestro país.

“Todo el grano se envía en verde a Suiza, donde se tuesta, mezcla y encapsula (...) La compañía está evaluando que una parte importante de su producción sea dirigida por inteligencia artificial. Esto incluye sistemas automáticos para producción, clasificación, reciclaje y reducción de horas hombre” , resume.