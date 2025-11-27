Las recetas tradicionales suelen esconder historias que hablan de costumbres y modos de vida que ya no existen. En Italia, muchos de esos gestos cotidianos se transmitieron durante generaciones y reaparecen hoy de la mano de cocineros que buscan recuperar la esencia de la cocina más sencilla. Una de ellas es la chef Roberta, nacida en Roma y divulgadora de la cultura gastronómica italiana desde Costa Rica.

En uno de sus últimos vídeos, Roberta rescata una preparación muy ligada al mundo rural: el ‘caffè del contadino’, un café potente y humilde que se elaboraba al alba con una yema de huevo. Su propósito estaba ligado a quienes salían al campo en esas primeras horas y necesitaban empezar el día con algo rápido, energético y nutritivo

Qué es el ‘Caffè del contadino’

La base de la receta del ‘caffè del contadino’, que literalmente significa “café del campesino”, era siempre la misma: café de moka italiana al fuego y una crema hecha con yema batida y azúcar. “Era su energía, su desayuno. Un pequeño lujo de caloría”, explica la chef.

Algunas familias añadían también “un chorrito de licor”, según matiza la propia Roberta, aunque no es imprescindible para la receta básica.

Cómo se prepara según chef Roberta

La elaboración del ‘caffè del contadino’ es sencilla y combina dos preparaciones. Por un lado, se hace el café en una moka a fuego lento, procurando no sobrepasar la válvula y manteniendo una llama suave para que el café suba despacio, tal y como recomienda la chef.

Mientras tanto, se prepara la crema mezclando una yema de huevo con una cucharadita y media de azúcar, batiendo hasta obtener una textura espumosa. Como alternativa más segura, algunas personas sustituyen la yema cruda por versiones pasteurizadas, aunque la receta tradicional utiliza huevo fresco.

Después solo queda verter el café sobre la yema batida. Al combinarse, la mezcla adquiere una textura densa y ligeramente cremosa, con un aroma más intenso que el de un café tradicional.