La constitución de empresas mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp) se incrementó en el 2024. (Foto: Sunarp)
Desde hace varios años se viene registrando una tendencia creciente en la constitución y registro de nuevas empresas ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Durante el 2024 se constituyeron 254,694 nuevas empresas, y según los últimos reportes, todo indicaría a que este año se superaría dicha cifra.

