De acuerdo con información que la entidad compartió con Gestión, el número de empresas inscritas a octubre del 2025, mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp), fue de 225,666; monto superior al obtenido durante el mismo periodo del año pasado (217,086 ).

Asimismo, si se analiza la data por regiones, Lima constituye cerca de la mitad del total de empresas inscritas este año con 109,929. Le siguen Arequipa (14,146), La Libertad (12,453), Cusco (9,233) y Puno (8,082).

Miguel Ángel Torres Mejía, abogado de la Sunarp, indicó que, según las cifras reportadas, se esperaría que el número de empresas constituidas crezca más que el año anterior.

“El motivo principal tras este incremento en el registro de empresas es que la economía de alguna manera se ha estabilizado, respecto al año pasado, y se esperaría que en el 2026 la tendencia se mantenga”, detalló.

Razones detrás

Víctor Abad, director del área Coporativa de PPU, mencionó que la creación de nuevas sociedades responde principalmente al inicio de actividades empresariales y al desarrollo de nuevos proyectos en grupos económicos que ya tienen presencia en el mercado peruano.

“Que exista un alto número de nuevas sociedades constituidas, es un reflejo de que nuestro mercado se mantiene muy dinámico, en crecimiento, y que hay mucha confianza de inversionistas locales y extranjeros, que ejecutan sus proyectos a través de estas sociedades”, dijo.

“Esto es especialmente beneficioso porque incrementa el grado de formalidad en la economía, con las ventajas que ello tiene a nivel tributario, laboral y contractual”, añadió.

Por otro lado, Abad comentó que nuestro ordenamiento contempla distintos tipos societarios, incluyendo diversos tipos de sociedades anónimas y sociedades civiles. Las características de cada sociedad van a depender de las necesidades que tengan sus accionistas, y el tipo de actividades a desarrollar.

“Si se requiere mantener a la sociedad entre un grupo determinado de accionistas, optarán por una sociedad anónima cerrada, que contempla por defecto restricciones a la transferencia de acciones. Si el número de accionistas es alto, se puede optar por una sociedad anónima regular”, explicó.

Asimismo, si se espera cotizar las acciones en bolsa y levantar capital a través del mercado de valores, con un número muy alto de accionistas, se puede optar por una sociedad anónimas abierta, añadió.

Del mismo modo, “las sociedades dedicadas principalmente a la prestación de servicios profesionales se suelen organizar como sociedades civiles. Nuevamente, todo va a depender de la industria en la que vayan a desarrollarse”, destacó.

Procedimiento y costos

Miguel Ángel Torres Mejía manifestó que para constituir una empresa, la persona deberá acudir a la notaría de su preferencia llevando su minuta para que el notario proceda a la elaboración de la escritura pública de constitución de sociedad (la misma que deberá de tener el pacto social, su estatuto con el nombramiento de los órganos de administración y los documentos que acrediten el capital conforme al artículo 35 del Reglamento del Registro de Sociedades).

Luego de ello es el notario quien enviará el parte notarial de la escritura pública de constitución a la Sunarp a través del SID Sunarp. Los requisitos a presentar son:

Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto, u otorgada personalmente por el titular en caso de la EIRL. Documentación que acredita el aporte al capital de acuerdo a su naturaleza, salvo que esté inserto en la escritura pública. En caso de Sociedades que pertenezcan al Sistema Financiero Nacional, presentar Autorización de la entidad Competente (SBS). En caso de Sociedades Anónimas con Directorio, adicionalmente se presentará documento privado con firma certificada notarialmente de la aceptación del cargo de director.

El pago por tasa registral, por constitución de la sociedad, se divide en dos: i) derecho de calificación: S/ 57.70; y ii) derecho de inscripción: S/3 por cada S/ 1,000 del capital social (Ejemplo: para un capital de S/10,000, el costo es S/30).

Asimismo, el costo por la designación del gerente, presidente de Directorio, vicepresidente de Directorio, representante legal, apoderado o régimen de poderes es de S/ 32.00 (por cada uno).

Torres Mejía añade que el plazo de calificación es de 24 horas, no se cuentan sábados, domingos ni feriados.

Por su parte, Víctor Abad precisa que se debe tener en cuenta que los gastos están sujetos a un porcentaje del monto del capital social inicial que contribuyen los accionistas al momento de constituir la sociedad. “A mayor capital, más altos serán estos gastos”, resaltó.

Extinción de empresas

Entre enero y octubre de este 2025, Sunarp registró la extinción de 39,355 empresas, mientras que en el mismo periodo del año pasado, la cifra fue de 47,887. Esto supone que este año habría una disminución en el número de empresas extintas.

Víctor Abad comentó que, a diferencia del incremento en el número de nuevas sociedades, el descenso en el número de disoluciones y extinciones no necesariamente refleja un elemento positivo en el mercado.

“El procedimiento de disolución, liquidación y extinción de sociedades puede ser complejo y tiene muchos procedimientos a seguir, con los correspondientes costos asociados. Por ello, muchas veces se opta por dejar inoperativa una sociedad, y no se sigue el proceso correspondiente de disolución”, detalló.

Sin embargo, señaló que se debe seguir este proceso para asegurar que todas las acreencias de la sociedad hayan sido canceladas y que los activos remantes sean distribuidos a los accionistas, pagándose los impuestos correspondientes.