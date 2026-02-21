Don Mamino hoy redefine su expansión con formatos más pequeños y escalables en Lima. (Foto: Don Mamino)
Don Mamino hoy redefine su expansión con formatos más pequeños y escalables en Lima. (Foto: Don Mamino)
Don Mamino, cadena peruana de panadería, pastelería y cafetería, cerró el 2025 con un crecimiento de 15% en ventas frente al 2024, en una fase de expansión que combina el desarrollo de nuevos formatos y el fortalecimiento de su capacidad productiva. Para el 2026, la compañía ya tiene confirmadas aperturas bajo el formato To Go, el lanzamiento del nuevo concepto Don Mamino Express y mantener activo su formato clásico, dentro de una estrategia que prioriza el crecimiento en Lima, pero que también evalúa una futura llegada a provincias y al exterior. Con un posicionamiento masivo y de precios accesibles, ¿hasta dónde puede crecer la marca peruana?

