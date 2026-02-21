Según su gerente general, Ignacio Rouillon, el crecimiento del 2025 estuvo impulsado por la expansión del formato To Go y el dinamismo del canal corporativo, mientras que las tiendas tradicionales registraron un avance “vegetativo” de entre 4% y 5%. La cadena —que inició operaciones en 1992— aceleró su expansión tras el lanzamiento del formato To Go en el 2024, orientado a ganar presencia en zonas de alto tránsito.

En ese marco, Don Mamino inauguró siete locales bajo el formato To Go en Real Plaza Salaverry, Plaza San Miguel, La Rambla de la avenida Brasil, Jockey Plaza, Mall Aventura Santa Anita, Plaza Norte y La Rotonda en La Molina, con inversiones de entre US$150,000 y US$200,000 por punto. La cadena cerró el 2025 con 16 locales en total: nueve tiendas clásicas y siete To Go.

El desarrollo del formato To Go en 2024 marcó un punto de inflexión en la estrategia de la empresa, al permitirle ingresar a zonas de alto tránsito con menores inversiones y tiempos de apertura más cortos. (Foto: GEC)

Don Mamino Express: lanzamiento de nuevo formato

Para el 2026, Don Mamino lanzará un nuevo formato denominado Don Mamino Express, con el que busca atender momentos de consumo más ágiles sin perder la experiencia de tienda. Según su gerente general, Ignacio Rouillon, la compañía tiene programadas dos aperturas bajo este concepto: la primera en la esquina de Larco con Bolívar, en Miraflores, prevista para antes de finalizar el primer semestre —sujeta a trámites municipales—, y una segunda en el complejo Cenco La Molina.

El nuevo formato es un modelo híbrido entre el To Go y las tiendas tradicionales, orientado a consumidores con poco tiempo, oficinas y turistas. “Está enfocado en gente que va apurada, turistas y oficinas, con productos listos y recién hechos”, explicó el ejecutivo. A diferencia del To Go, estos locales tendrán una mayor superficie, de entre 180 y 200 m², y una inversión cercana a US$400,000 por punto —aproximadamente cuatro veces la de un To Go—, con una propuesta que combina rapidez en la atención y una oferta preparada en el momento.

La expansión de la empresa se apoya en un modelo de producción centralizada desde su planta en Huachipa, cuya ampliación y modernización permiten abastecer el crecimiento de sus distintos formatos. (Foto: Don Mamino)

Más locales To Go y tiendas clásicas

En el 2026, Don Mamino continuará expandiendo su presencia en Lima con cuatro nuevas aperturas bajo el formato To Go, el principal motor de crecimiento de la compañía. Según su gerente general, los locales estarán ubicados en el jirón de la Unión (Centro de Lima), Cenco La Molina, Cenco Chorrillos —al costado de La Lucha— y el nuevo Cenco en la intersección de las avenidas Arequipa y Angamos. Estos espacios, de entre 40 y 50 m², requieren una inversión de US$150,000 a US$200,000 cada uno y pueden implementarse en un plazo aproximado de ocho semanas. “Un To Go lo armamos en ocho semanas porque ya tenemos los equipos guardados en planta”, precisó el ejecutivo.

En paralelo, la empresa desarrollará dos nuevas tiendas clásicas, cuya apertura está prevista para el segundo semestre del 2026. Los proyectos estarán ubicados en Marina City Center, en San Miguel, y en el complejo The Square, en la avenida Primavera, en Surco. Estos locales, de mayor tamaño y con una oferta más amplia orientada al consumo en sala, responden a una estrategia selectiva para consolidar su presencia en zonas clave de la capital.

Más allá de sus locales, Don Mamino ha fortalecido su presencia a través del canal corporativo y su ingreso a supermercados, ampliando el alcance de la marca en Lima. (Foto: Antonio Melgarejo)

Planta de producción en Huachipa

Para sostener su plan de expansión, Don Mamino reforzó su capacidad productiva con la ampliación de su planta ubicada en Huachipa, que en el 2025 sumó 3,500 m² adicionales y alcanzó un total de 8,000 m². La expansión permitió habilitar nuevas áreas y preparar la operación para el crecimiento de los formatos de menor tamaño, especialmente el To Go, bajo un modelo de producción centralizada. “Una vez que el To Go funcionó bien, decidimos habilitar espacio en la planta y comprar maquinaria”, explicó Rouillon.

Como parte de esta inversión —cuyo monto no fue detallado—, en el 2026 la compañía recibió cuatro equipos provenientes de Europa, entre ellos una máquina que triplica la producción de mini croissants y otra que duplica la capacidad de elaboración de pan de molde destinado al canal de supermercados, fortaleciendo así el abastecimiento para sus tiendas y líneas de distribución.

Mirada a provincias y mercados internacionales

Aunque el crecimiento de Don Mamino seguirá concentrado en Lima, la compañía ya evalúa su expansión a otras ciudades del país. De concretarse ese paso, Arequipa sería el primer destino, mientras que Trujillo también figura entre los mercados de interés. Sin embargo, Ignacio Rouillon precisó que el avance a provincias aún no es prioritario, ya que la capital mantiene espacio para seguir creciendo.

En el plano internacional, la empresa analiza una futura entrada a Chile y Ecuador, países para los cuales fue concebido el formato To Go por su flexibilidad y rápida implementación. No obstante, el gerente general de la compañia descartó una decisión inmediata. “El formato To Go fue creado para salir fuera del Perú, específicamente a Chile y Ecuador, pero todavía no hay apuro”, afirmó.