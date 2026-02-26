El plan contempla el desarrollo simultáneo de hasta seis proyectos en paralelo, considerando los que aún se encuentran en ejecución, y una facturación estimada de US$ 25 millones durante el 2026, según explicó Maurice Fleischmann, director ejecutivo y socio fundador de la firma, en entrevista con Gestión.

En total, esta nueva generación de proyectos incorporará alrededor de 150 unidades adicionales al portafolio de la empresa.

INVERSIÓN, APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

El paquete de cinco nuevos proyectos requerirá un equity aproximado de US$ 20 millones, equivalente a cerca del 30% de la inversión total, mientras que el resto se financiará mediante apalancamiento, una práctica habitual en el negocio inmobiliario.

Los cinco nuevos proyectos demandarán un equity cercano a US$ 20 millones. (Foto: Lateral Inmobiliaria)

“Normalmente el equity está alrededor del 30% del valor de inversión”, precisó Fleischmann. De ese monto, entre US$ 17 millones y US$ 18 millones se destinarán a la adquisición de terrenos, mientras que el saldo —entre US$ 2 millones y US$ 3 millones— cubrirá gastos preparativos y capital de trabajo.

Parte de estos recursos proviene de fondos privados de inversionistas, que participan en distintos esquemas de financiamiento y obtienen una rentabilidad mínima de 10%, dependiendo del instrumento elegido.

Según la empresa, el 100% de estos inversionistas ha vuelto a participar en nuevos proyectos, tras completar ciclos anteriores, lo que la firma atribuye a la combinación entre rentabilidad y desempeño comercial de sus desarrollos.

SAN ISIDRO Y MIRAFLORES: TICKETS, TIPOLOGÍAS Y PORTAFOLIO

El ingreso a San Isidro marca un nuevo hito para la inmobiliaria, que hasta ahora había concentrado su operación en Miraflores. En este distrito, Lateral desarrollará tres proyectos residenciales orientados al segmento Lima Top, con un ticket promedio por unidad cercano a los US$ 850,000, reflejo tanto de la ubicación como de las áreas y tipologías de los departamentos.

La compañía lanzará dos proyectos adicionales en Miraflores bajo un formato mixto. (Foto: Lateral Inmobiliaria)

En paralelo, la compañía lanzará dos proyectos adicionales en Miraflores, que incorporarán por primera vez un formato mixto, con un zócalo comercial más permeable y viviendas en los niveles superiores, en áreas más compactas. En estos casos, el ticket promedio bordeará los US$ 300,000, ampliando el rango de precios del portafolio sin alejarse del público objetivo de la marca.

Uno de los rasgos distintivos de los proyectos que se lanzarán este año será la decisión de no utilizar la totalidad de los pisos permitidos por la normativa urbana, aun cuando ello implique renunciar a metros cuadrados vendibles.

“Son decisiones que no son las más eficientes en el corto plazo, pero probablemente las más duraderas a largo plazo”, explicó el director ejecutivo. Estas concesiones se traducen en terrazas, andenes, vacíos y espacios comunes, que buscan mejorar la habitabilidad del edificio y su integración al tejido urbano.

Desde la perspectiva de la empresa, este enfoque permite sostener precios y diferenciación en un mercado competitivo, al tiempo que refuerza la identidad de marca frente a un comprador que privilegia atributos cualitativos y permanentes por sobre tendencias pasajeras.

Todos los proyectos que se lanzarán este año tienen previsto culminar su construcción hacia el cuarto trimestre del 2028, con una colocación comercial que se desarrollará a lo largo de los próximos dos años.

PERFIL DEL COMPRADOR DE LATERAL INMOBILIARIA

La estrategia de Lateral se apoya en un conocimiento profundo del perfil de su comprador, principalmente de niveles socioeconómicos altos (A y B alto), que priorizan el diseño, la calidad espacial y la manera en que se habitan los departamentos, incluso por encima de una maximización del metraje.

“Es un cliente que valora por encima de todo la arquitectura, el diseño y que el edificio no solo le impacte a él, sino también a su entorno”, señaló Fleischmann.

Este enfoque explica que, de manera histórica, hasta el 80% de las unidades de sus proyectos se haya vendido antes del inicio de la construcción, aunque la empresa subraya que se trata de un desempeño pasado y no de una meta rígida para los nuevos desarrollos.

Asimismo, el ejecutivo remarcó que el diseño, para la firma, no es un elemento estético aislado, sino una herramienta para generar calidad de vida y valor de largo plazo, tanto para el propietario como para la ciudad.

UN TERCER DISTRITO EN EVALUACIÓN

Además de San Isidro y Miraflores, la inmobiliaria evalúa ingresar a un tercer distrito, cuyo nombre aún se mantiene en reserva hasta que el proyecto se concrete oficialmente.

Con ello, Lateral busca mantener un portafolio balanceado por ubicación y tipología, sin perder los atributos urbanos y de diseño que caracterizan a la firma.

Aunque el componente arquitectónico sigue siendo central en su propuesta, la estrategia para el 2026 está anclada en escala, disciplina financiera, diversificación de productos y retorno para inversionistas, en un contexto donde la ejecución del proyecto y la velocidad de ventas resultan determinantes para el desempeño del negocio inmobiliario.