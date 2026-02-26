La firma proyecta ejecutar hasta seis proyectos en paralelo y alcanzar una facturación de US$ 25 millones en 2026. (Foto: Lateral Inmobiliaria)
La firma proyecta ejecutar hasta seis proyectos en paralelo y alcanzar una facturación de US$ 25 millones en 2026. (Foto: Lateral Inmobiliaria)
Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La inmobiliaria Lateral alista una de las expansiones más relevantes desde su fundación hace diez años. Para el 2026, la compañía prevé lanzar cinco nuevos proyectos inmobiliarios —tres en San Isidro y dos en Miraflores— que demandarán una inversión total cercana a los US$ 70 millones, con una proyección de crecimiento superior al 50% respecto al año previo.

