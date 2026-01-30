En cada una de estas tres avenidas y sus alrededores se han generado una especie de “clusters de desarrollo de proyectos inmobiliarios”, destacó Miguel Deustua, director gerente de Tribeca Inmobiliaria, compañía que cuenta con proyectos en San Miguel.

Una avenida a resaltar es Bertolotto , ubicada al borde de la costa verde y al lado de Magdalena. En esta avenida se han desarrollado edificios que ofrecen una atractiva vista al mar.

El precio de las viviendas en esta zona es de S/ 6,483 por metro cuadrado, según reporta el portal inmobiliario Urbania, con datos tanto de precios de viviendas nuevas y de segundo uso (ver mapa).

Fuente: Urbania, precios de viviendas nuevas y de segundo uso. Datos a noviembre del 2025.

Otra avenida que impulsa el desarrollo de proyectos inmobiliarios en San Miguel es Precursores , cerca al Parque de las Leyendas y la avenida Faucett . En esta zona los precios de las viviendas promedian los S/ 6,654 por metro cuadrado.

Asimismo, otra avenida con varios proyectos inmobiliarios es Patriotas , destacó Miguel Deustua. Allí los precios promedian los S/ 6,354 por metro cuadrado (ver mapa).

San Miguel resulta atractivo por su cercanía a centros comerciales, colegios, universidades y parques, refirió Deustua.

Además, indicó que son dos los perfiles de personas que demandan viviendas en San Miguel. Un primer grupo lo conforman las siguientes generaciones de las familias que ya viven en San Miguel.

“Adicionalmente, un segundo grupo son clientes que vienen de distritos como el Callao o Lima Norte, que buscan tener una mejor calidad de vida, con mayor seguridad, y quieren acercarse al centro de la ciudad”, sostuvo Miguel Deustua.

Evolución de precios de las viviendas en San Miguel

Los precios de las viviendas en San Miguel mantienen una tendencia al alza durante los últimos años, refirió Miguel Deustua.

Ello se debe a factores como el incremento del costo de la mano de obra, de los materiales de construcción y la escasez del suelo también presiona los precios de los terrenos al alza, subrayó el ejecutivo.

“Los precios de las viviendas se vienen incrementando anualmente entre 7% a 10%”, refirió Miguel Deustia, quien agregó que también incide en los precios la evolución del proyecto, al pasar de fase de preventa, a construcción y finalmente, a fase de entrega inmediata.