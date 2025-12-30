Luego de tres meses de gestión interina, Jorge Lazarte deja el cargo de gerente general de Plaza San Miguel y cede la posta a Miguel Echegoyen, ejecutivo con trayectoria en Mallplaza y Mall Aventura en Perú y Chile. La transición busca asegurar la continuidad y el crecimiento del centro comercial, que celebrará sus bodas de oro en 2026.

Echegoyen y Lazarte han trabajado conjuntamente desde inicios de diciembre para garantizar el rumbo estratégico de Plaza San Miguel, el centro comercial más longevo del país, de cara a los próximos 50 años de operación.

Durante su gestión interina, Lazarte permitió el ingreso de nuevas marcas al centro comercial, entre las que destacan Promart, Dollar City, Adidas Kids, New Balance, Vans, Parfois, Mia Beauty Store, Beso Francés, el centro de terapias Artrauma y una notaría en la plaza financiera.

Lazarte, socio en el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, permanecerá como director independiente y asesor, colaborando con el cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo trazadas por la nueva administración.

Plaza San Miguel se prepara para celebrar sus 50 años en 2026.

Hace tres meses, Lazarte había asumido la gerencia general de Plaza San Miguel tras la salida de Héctor Terrones, quien lideró el centro comercial durante 12 años.

Plaza San Miguel forma parte del portafolio de inversiones de la PUCP.

Nuevos proyectos en Plaza San Miguel

Antes de su salida de Plaza San Miguel en septiembre de 2025, el ex CEO Héctor Terrones adelantó a Gestión que trabajaban proyectos para los niveles aún vacantes, incluyendo propuestas de coworking y oferta educativa, así como la creación de una nueva zona gastronómica tipo after office con seis locales de entre 300 y 350 m² cada uno, previsto para el primer semestre de 2026.

El ex gerente general resaltó que la vacancia orgánica era de 3.8% respecto a los 130,000 m² de área alquilable, y destacó que el crecimiento de ingresos se había visto impulsada por la afluencia de público, que llegaba mensualmente a entre 2.8 millones y 2.9 millones de visitantes.