Luis Roldán, gerente general de GoEnjoy City, manifestó que su próxima apuesta se concretará en Plaza San Miguel; específicamente, en noviembre próximo. El proyecto de GoEnjoy Cit actualmente se encuentra a un 80% de avance y se situará en el tercer nivel de dicho centro comercial, en un área de 3,000 m2.

“La propuesta es una alternativa educativa y recreativa donde el objetivo es que los niños aprendan jugando. Queremos que los niños se alejen un poco de lo electrónico y se acerquen a la realidad”, sostuvo el ejecutivo.

En concreto, la iniciativa ha demandado de una inversión de aproximadamente S/ 3 millones y consiste en la recreación de una “ciudad para niños”, donde los menores ejercerán distintos oficios (bomberos, policías, modelos, etc). Para ello, el proyecto también acogerá a marcas aliadas que se instalarán en espacios de un promedio de 40 m2 cada uno.

“Son 23 espacios que se destinarán a marcas vinculadas a la educación, gastronomía o retail; de momento, ya contamos con 10 comprometidas para GoEnjoy City. Estas marcas contarán con la posibilidad de mostrar sus productos, desde un ámbito públicitario, y desarrollar actividades interactivas con el público”, detalló el representante.

Por ahora, el plan de la empresa es consolidar este formato en Lima y, posteriormente, evaluar su ingreso a provincias. “Primero queremos fortalecernos en la capital, dado que no es un concepto que exista en el Perú. Tendremos que innovar cada mes para que los niños no se cansen de ver lo mismo”, señaló.

Durante su primer año de funcionamiento, GoEnjoy City proyecta alcanzar ingresos mensuales de aproximadamente S/ 400,000, considerando un flujo estimado de 30,000 visitantes al mes.

GoEnjoy City reunirá 23 marcas de diferentes sectores. (Foto: GoEnjoy City)

Los otros negocios de Grupo Enjoy Perú

Paralelo al nuevo concepto, Grupo Enjoy Perú en los últimos cuatro años ha desarrollo otras dos propuestas de entretenimiento en diferentes centros comerciales de la capital del país. Así, Roldán mencionó que en su cartera tienen el formato clásico, cuya tarifa permite el ingreso de niños a juegos inflables por un determinado tiempo. Este negocio se desarrolla en el Outlet Arauco Lurín; Megaplaza Villa El Salvador; Agustino Plaza Center; entre otros establecimientos comerciales.

La segunda opción se aloja en el sétimo piso del Jockey Plaza, el cual ofrece salones de cumpleaños con área para juegos (inflables, cama saltarina gigante, entre otros) por un periodo específico de tiempo. “Dentro de este concepto también tenemos otros dos productos que son Go Enjoy Party y Go Enjoy Picnic. El primero se orienta a jóvenes entre 13 y 15 años que deseen hacer una fiesta con sus amigos, con bebidas de fantasía (sin alcohol), DJ, luces psicodélicas; es decir, como una discoteca para menores. Lo otro es un picnic para chicas, de 13 a 15 años, que quieran pasar una tarde con sus amigas”, explicó.

Roldán manifestó que el desempeño de los negocios es positivo, siendo que para finales de 2025, el estimado de crecimiento en facturación para Grupo Enjoy Perú es de 40% en relación al 2024. “Sin embargo, creemos que esto puede llegar hasta 100% con la apertura de nuestro nuevo concepto”, finalizó.

Luis Roldán, gerente general de GoEnjoy City. (Foto: GoEnjoy City)