GoEnjoy City se apertura en noviembre próximo.
Mayumi García
Con la experiencia previa que brinda operar alrededor de 10,000 metros cuadrados (m2) de entretenimiento en diferentes centros comerciales de Lima, Grupo Enjoy Perú se alista para iniciar lo que será el tercer negocio de su portafolio: GoEnjoy City. Dicha propuesta, enfocada en un público menor de edad, proyecta cifras expectantes para su primer año; en tanto, también buscaría réplicas en provincias.

