Cuando la ticketera —presente en casi 40 países— ingresó al mercado peruano en 2023, lo hizo de la mano de la gira nacional de Eva Ayllón. Un año después, amplió su catálogo de eventos y sumó la categoría de deportes, tras firmar acuerdos con Sport Boys y Universitario de Deportes. De cara al 2025, Gonzáles asegura que ya han más que duplicado su número de eventos, como parte de su plan de 36 meses, del cual han transcurrido 30.

“Estamos listos para pelear los liderazgos de la industria del ticket en Perú. Creo que vamos bien”, declara a G de Gestión.

La estrategia inicial fue consolidar un equipo robusto, con gerentes que suman —dice— más de 120 años de experiencia conjunta en la industria, abrir sus primeros cinco puntos de venta físicos en Lima y, al mismo tiempo, dar espacio a talento joven que comienza a hacer carrera en la empresa.

Pero el 2025 ha marcado un punto de inflexión para Ticketmaster Perú. Tras gestionar y poner a la venta entradas para una serie de conciertos de artistas internacionales como Dua Lipa, Chayanne, Marc Anthony, Stray kids, Green Day (se viene Imagine Dragons, My Chemical Romance, etc.), la marca quiere subir su apuesta.

El próximo concierto de Chayanne en Lima será en julio del 2025. Se presentará en Lima y Arequipa. Foto: Difusión.

“Esta industria es así: puedes pasar de no tener mucho a estar en la cresta de la ola. Por eso hay que mantener los pies en la tierra, pero también saber cuándo acelerar. Ahora tenemos una estrategia de guerra donde ya nos ponemos un poco más agresivos”, explica.

Parte de ese plan implica ofrecer tarifas más competitivas y firmar contratos de largo plazo con promotores y empresas interesadas en desarrollar categorías específicas de entretenimiento. “Lo bueno es que tenemos una biblioteca global de casos de éxito en mercados similares que podemos replicar aquí, siempre mirando el largo plazo”, añade Gonzáles.

Diversificación y proyectos pendientes

Junto a ello, apunta a diversificar su ecosistema. Después de incluir las categorías de conciertos, circo, y fútbol, apunta a otros deportes (como el tenis), al teatro, stand-up y otros eventos de menor escala.

“Estamos evaluando más fútbol con equipos foráneos (como la del Inter de Miami), exhibiciones de tenis, y promover también la música local, como la criolla, la cumbia y la salsa. También la música sinfónica, ¿te imaginas a la Orquesta de Londres presentándose en Cusco? Perú lo podría hacer, pero no es muy fácil por la burocracia“, explica.

Por otro lado, una de las apuestas tecnológicas de Ticketmaster Perú es implementar pronto el reconocimiento facial para ingresos a los eventos, una tecnología ya operativa en Chile y Brasil. En Perú, estaba previsto que se concrete para esta primera mitad del 2025: “Estamos viendo la parte legal para evitar problemas, pero espero que pronto podamos tenerla en Perú, al menos en pilotos con eventos deportivos”, señala Gonzáles.

Además, la firma planea profundizar su integración con plataformas digitales y explotar su base de datos de más de 600 mil usuarios en Perú para cruzar promociones entre eventos de distintos países. “Tenemos el QR dinámico, somos los únicos en el mercado local con esa tecnología, lo que permite mayor seguridad y control en los accesos”, resalta.

¿Límites en la industria del entretenimiento en Perú?

En los últimos dos años, solo Lurín Live Action se sumó como un nuevo espacio para conciertos y otros eventos en Lima. (Fotos: Diario Correo | Julio Cabana)

Aunque el mercado del entretenimiento ha demostrado solidez en el país, persisten desafíos que limitan su expansión. “El Perú y su burocracia hacen que se ahuyente la inversión privada. Llevamos años escuchando de proyectos de nuevos recintos, pero se complican por trámites y permisos”, critica.

A pesar de ello, destaca iniciativas como la habilitación del espacio del Jockey Plaza como espacio cultural y las mejoras en los venues de la Costa Verde, además del Lurín Live, que contribuyen al crecimiento del mercado. “Faltan más espacios en los conos, sobre todo en la zona norte de Lima”, advierte.

No obstante, reconoce que el mercado peruano ha entendido que los conciertos y el entretenimiento en vivo llegaron para quedarse, ya que es una propuesta de valor que impacta positivamente en la salud física y mental de las personas.

“Mi último equipo será aquí”

Luis 'Hippie' González Orellana tiene más de 18 años en la industria del entretenimiento en el Perú. Empezó en Corporación Wong y hoy lidera la operación de Ticketmaster en el país.

Luis ‘Hippie’ Gonzáles declara a G de Gestión que por el momento no abrirán nuevos puntos de venta físico para Ticketmaster Perú; y que si ven “un proyecto interesante” podrían evaluar una posible adquisición, aunque no hay nada en el radar, por ahora.

El ejecutivo, que lleva casi dos décadas en el mercado del entretenimiento -empezó en Corporación Wong y aunque quería quedarse en el área de marketing, su jefe de ese entonces le dio ‘el empujón’ para crecer en la industria de los eventos- asegura que este será “el último equipo que formo. Aquí me quedo. Siempre he estado en empresas mucho tiempo porque me gusta construir algo que valga la pena”.

“Soy creyente de que es mejor sembrar y esperar cuatro o cinco años para tener mejores resultados. Primero consolidamos la marca, el equipo y crecemos todos juntos de la mano”, concluye.