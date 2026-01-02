En los últimos años ha crecido la demanda de jóvenes que buscan alquilar un inmueble en Lince, para así vivir cerca a su lugar de trabajo en San Isidro, lo cual ha despertado el interés de compradores de inmuebles con fines de inversión en alquiler, destaca Ian Kishimoto, gerente general de Alerces Inmobiliaria, compañía que ha desarrollado proyectos en Lince.

“En el 2025 la mayor demanda ha sido por departamentos pequeños, por el interés en alquilar. Se vive cerca a San Isidro, pero sin pagar los precios de San Isidro”, subraya Ian Kishimoto.

El ejecutivo agrega que los precios en Lince han tenido una importante revalorización, de casi 30% en un lapso de entre cinco a siete años.

Los precios de las viviendas Lince, según zonas

Un reporte del portal inmobiliario Urbania muestra los precios de las viviendas en Lince, divididos en cuatro zonas (ver mapa).

La zona con los menores precios es denominada Lince comercial, ubicada entre las avenidas Pardo de Zela y Arequipa, con un precio promedio de S/ 6,546 por metro cuadrado. Mientras que la zona más cara es denominada Linsidro -cerca al parque Castilla, hacia San Isidro- con un precio promedio de S/ 7,997 por metro cuadrado. Es decir, entre la zona más barata y la más cara de Lince hay una diferencia de precios de 22% .

Cabe anotar que en todos los casos los precios en Lince están por debajo a los registrados en las zonas cercanas de San Isidro (ver mapa).

Rentabilidad al invertir en una vivienda en Lince

Adquirir una vivienda con fines de alquiler puede generar una rentabilidad de 6% anual en promedio Lince, indica Ian Kishimoto.

El nivel de rentabilidad se obtiene al comparar la inversión que se requiere para comprar un inmueble, respecto al nivel de ingresos que se generará luego por su alquiler. Así tenemos que en Lince en cada año de alquiler se recupera el 6% del monto de inversión.

Pero hay casos en que se puede obtener una rentabilidad de hasta 10%. Ello ocurre al invertir en minidepartamentos de 25 m2, subraya Kishimoto. La rentabilidad sube pues el nivel de inversión fue menor.

El menor espacio del inmueble es compensado por las áreas comunes que ofrece el condominio. Y también por el ahorro de tiempo que significaría viajar a otro distrito, destaca el ejecutivo.

Otros departamentos con importante demanda son los de 40 m2 (un dormitorio), hasta los 70 m2 (con dos o tres dormitorios).

A la rentabilidad por alquiler también se le debe sumar la revalorización del bien. “Quien compra en planos puede ganar hasta un 15% por esperar a que se termine de construir el departamento”, anotó Kishimoto.