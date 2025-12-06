El pasado 02 de diciembre la capital fue sacudida por tres sismos en menos de 24 horas. Según Apeseg, ni el 4% de las viviendas en el país están aseguradas frente a un gran movimiento telúrico.

Paolo Ormeño, vicepresidente de riesgos patrimoniales de Gallagher, advierte que “la gran mayoría” de viviendas aseguradas, más del 50%, debe tener algún nivel de infraseguro.

Perú se encuentra en una zona sísmica. (Foto: iStock)

El infrasegro significa que la suma asegurada es inferior al valor real de lo que se está cubriendo, en este caso, la reconstrucción del inmueble.

“Muchas de esas viviendas (cubiertas por un seguro) no están necesariamente bien aseguradas con respecto a su valor, porque el banco (que otorgó la hipoteca y que aún es propietario del activo) finalmente toma una póliza de acuerdo con una tasación que no necesariamente refleja el valor (de reconstrucción) de la propiedad actual”, explicó Ormeño.

Según el experto, los bancos plantean que sus propios clientes actualicen el valor (de reconstrucción de su vivienda). Así, cualquier diferencia entre el valor asegurado y el de reconstrucción tendría que ser asumida por el usuario.

El 02 de diciembre se registraron en Lima tres sismos. (Foto: Andina)

“En mi caso, el banco desupés de tres años ha hecho una nueva tasación. Entonces, existe un desfase”,comentó.

En tal sentido, Ormeño recordó que, con el tiempo, al subir los precios por la inflación, los costos de reconstrucción también se elevan, por lo que deberían actualizarse frecuentemente.

Un seguro de vivienda vinculado a una hipoteca solo cubre la infraestructura del domicilio, más no su contenido, y está protegiendo a la entidad financiera, pues aún es la dueña de la propiedad.