La preferencia por viviendas sostenibles, bien ubicadas y con diseño eficiente está marcando una nueva etapa en el mercado inmobiliario limeño, considerando un reciente análisis de actividad digital realizado por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso que rastreó el comportamiento online de 379,166 personas entre enero del 2024 y noviembre del 2025,

Dicho estudio revela que los limeños priorizan tres factores al buscar un departamento: rentabilidad, estilo de vida urbano y diseño con propósito. En ese contexto, Miraflores se posiciona como uno de los distritos con mayor concentración de proyectos residenciales orientados a estas tendencias.

Según el análisis, vivir cerca de la Av. Arequipa y su entorno inmediato se ha convertido en una decisión estratégica para quienes buscan acceso a transporte, ciclovías, oferta cultural y cercanía a zonas de empleo como San Isidro.

El 62% de los interesados afirma que poder movilizarse caminando o en bicicleta es un factor determinante en su elección, reflejando un cambio hacia modelos de movilidad sostenible y menor dependencia del automóvil.

La transición hacia viviendas con criterios ambientales también ha ganado terreno. Proyectos recientes en Miraflores incorporan certificaciones como EDGE, otorgada por la IFC del Grupo Banco Mundial, que evalúa la eficiencia energética y el uso responsable del agua.

En el caso de desarrollos con esta certificación, las proyecciones indican ahorros de hasta 41% en consumo de agua y 28% en energía, lo que impacta directamente en los costos operativos y en la huella ambiental del inmueble.

Miraflores presenta, además, un proceso de renovación urbana que impulsa su valorización. Intervenciones como la modernización de la Av. Petit Thouars, la próxima apertura del Shopping Angamos y la presencia de nuevos desarrollos residenciales boutique han reforzado su atractivo como zona de inversión.

El precio promedio en esta área se sitúa alrededor de 8,900 soles por metro cuadrado, alineado con el mercado limeño, pero con la ventaja de contar con una oferta de proyectos de menor densidad y mejor conectividad.

¿Qué buscan los compradores?

Los datos del estudio también muestran que los compradores buscan áreas comunes funcionales, priorizando espacios como salas de usos múltiples, zonas de encuentro, áreas pet-friendly y espacios para actividades sociales.

En departamentos menores de 80 m2, las preferencias se concentran en balcones, iluminación natural y acabados contemporáneos, características asociadas a la optimización del espacio y a la vida urbana actual.

Las proyecciones para los próximos años apuntan a que la demanda por departamentos con certificaciones ambientales, diseño eficiente y ubicaciones estratégicas seguirá en aumento, impulsada por un público cada vez más informado y por la evolución de las dinámicas urbanas en Lima Metropolitana.