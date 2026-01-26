El crecimiento del 2025 estuvo apalancado en el lanzamiento de seis proyectos: Acacias y Legacy en Miraflores; Grau 10 y Damius en Barranco; Bloom en Lince; y Ascent en San Isidro. “Ha sido un año muy bueno; se han cumplido las expectativas e incluso se han superado por bastante”, señaló Gustavo Latorre, gerente comercial de Edifica.

Sobre esa base, la inmobiliaria proyecta para el 2026 el lanzamiento de nuevos proyectos, con foco en Barranco, Miraflores y San Isidro, evaluaciones en Lince y Surquillo, y Magdalena en el radar de largo plazo por su potencial para inversión en renta. Todo ello se apoya en un portafolio donde el 25% de las ventas proviene de clientes recurrentes y se incorporan tipologías como las unidades lock-off, en línea con una estrategia concentrada en el mercado limeño.

El modelo de negocio se basa en unidades compactas orientadas a inversión. (Foto: Edifica)

Planes 2026: hasta ocho nuevos proyectos en Lima Top

Para el 2026, la inmobiliaria Edifica proyecta un crecimiento adicional de aproximadamente 10%, sobre los niveles alcanzados en 2025, y una facturación cercana a los S/750 millones, sustentadas en el lanzamiento de entre seis y ocho nuevos proyectos a lo largo del año. La estrategia se mantendrá enfocada en Lima Top, con desarrollos en Barranco, Miraflores y San Isidro, además de evaluaciones en Lince y Surquillo, mientras que Magdalena se mantiene en el radar de largo plazo por su potencial para inversión en renta. “Nosotros vendemos inmuebles para inversión que se puedan usar para Airbnb”, explicó Gustavo Latorre, al detallar que la prioridad seguirá siendo distritos consolidados y con alta demanda.

En cuanto al producto, los proyectos que Edifica Inmobiliaria desarrollará en 2026 mantendrán el mismo formato que ha definido su portafolio en los últimos años, al tratarse de un modelo ya probado por el mercado. Se trata de unidades compactas orientadas a inversión, con departamentos de un dormitorio de entre 40 y 45 m² en Barranco, y unidades desde 60 a 65 m² en Miraflores, mientras que en otros distritos los metrajes se ajustan a rangos similares. El enfoque apunta tanto a renta de largo plazo como a alquiler de corto plazo, un segmento donde la compañía concentra buena parte de su propuesta de valor.

Miami: un nuevo proyecto en 2026

En el plano internacional, Edifica Inmobiliaria mantiene operaciones en Miami desde el 2022, a través de la empresa North Development, con desarrollos ubicados en la zona de Brickell. Actualmente, la firma se encuentra ejecutando su segundo proyecto en ese mercado y ha confirmado que en el 2026 lanzará un tercer desarrollo, como parte de una estrategia de expansión que replica el modelo inmobiliario que ha venido aplicando en Lima. “Desde el 2022 estamos en Miami y estamos por nuestro segundo proyecto”, explicó Gustavo Latorre.

El proyecto que Edifica Inmobiliaria prevé lanzar en Miami en 2026 replicará el mismo enfoque aplicado en Lima: unidades de metraje reducido orientadas a inversión, ubicadas en Brickell, uno de los principales polos inmobiliarios del sur de Florida. Según explicó Latorre, se trata de desarrollar un producto que permita invertir en una zona donde “antes solo había departamentos carísimos”, ampliando el acceso a un mercado tradicionalmente dominado por proyectos de alto valor.

La compañía replica en el extranjero el formato desarrollado en Lima. (Foto: Edifica)

Unidades tipo lock-off

En línea con las nuevas tendencias del mercado, Edifica Inmobiliaria ha incorporado unidades tipo lock-off dentro de su portafolio, una tipología que apunta a maximizar la flexibilidad y rentabilidad de la inversión inmobiliaria. Este formato permite independizar un mismo departamento en dos espacios, de modo que el propietario pueda vivir en una parte y alquilar la otra, o destinar ambos ambientes a renta, según su estrategia. “Nosotros hemos implementado las unidades tipo lock-off, que permiten independizar el inmueble para vivir en una parte y rentar la otra”, explicó Latorre, al detallar que esta propuesta responde a un perfil de comprador cada vez más flexible, que prioriza el retorno de la inversión y la adaptabilidad del producto frente a un uso residencial tradicional.

Nuevo perfil del comprador

En cuanto al perfil del comprador, Edifica no ha registrado cambios drásticos en el rango etario, que se mantiene entre 38 y 45 años, pero sí una evolución clara en el comportamiento de compra. Según explicó Latorre, se ha ido eliminando la resistencia a vivir o invertir en espacios más pequeños y ha cobrado fuerza lo que denomina la “inversión de paso”: clientes que adquieren un inmueble sin definir desde el inicio si lo destinarán a vivienda o a renta, y toman esa decisión al momento de la entrega.

“La idiosincrasia sobre vivir en espacios de 40 o 60 metros cuadrados se está eliminando”, señaló el ejecutivo, al precisar que este comportamiento ha crecido de manera sostenida en los últimos cinco años, especialmente tras la pandemia.