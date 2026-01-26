La inmobiliaria superó los S/700 millones en facturación en 2025. (Foto: Edifica)
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La inmobiliaria Edifica cerró el 2025 con un crecimiento de 30% frente al 2024, apalancado en el lanzamiento de seis proyectos, lo que le permitió superar los S/700 millones en facturación e invertir alrededor de US$50 millones en la compra de terrenos. Para el 2026, Edifica proyecta poner en el mercado entre seis y ocho nuevos proyectos, manteniendo su foco en Lima Top, bajo un modelo de unidades compactas orientadas a inversión. A ello se suma el lanzamiento de un nuevo proyecto en Miami en 2026, donde la firma replica el mismo formato desarrollado en Lima. Con un portafolio validado por el mercado, ¿hasta dónde puede escalar Edifica en su próxima etapa de crecimiento?

