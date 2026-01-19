Se trata de Tropic Asia Homes, un proyecto del Grupo Jockey Plaza ubicado en el Boulevard de Asia y actualmente gerenciado por Tempus Inmobiliaria. En diálogo con Gestión, su director gerente, Julio Nalvarte, explicó que el proyecto forma parte de la visión de largo plazo de los accionistas del grupo, quienes cuentan con más de 29 años de experiencia operando centros comerciales.

En esa línea, recordó que en 2019 adquirieron el Boulevard de Asia como parte de su estrategia de crecimiento. A partir de esta operación, el grupo dio vida a KMCero, su brazo inmobiliario, con el objetivo de desarrollar proyectos de alto estándar, tomando como referencia experiencias del mercado chileno. En ese contexto, Tempus Inmobiliaria fue convocada para liderar la gestión integral de Tropic Asia Homes.

“Desde hace más de un año venimos trabajando en la conceptualización del proyecto junto a DLP Arquitectos y especialistas del sector, hasta convertirlo en lo que es hoy: un desarrollo inmobiliario único en Lima por su concepto, ubicación y escala”, dijo.

En detalle, el ejecutivo precisó que la principal diferencia de este desarrollo es que no se ubica en las inmediaciones del Boulevard de Asia, sino dentro del propio espacio comercial, con acceso peatonal directo. “Eso convierte a Tropic Asia Homes en el único proyecto inmobiliario en Lima integrado a un espacio comercial activo los 365 días del año, con supermercados, tiendas, restaurantes y servicios. Es una combinación que hoy no existe en el mercado”, subrayó.

Tropic Asia Homes es un desarrollo residencial de estilo resort, ubicado dentro del Boulevard de Asia, que combina vivienda, áreas verdes y servicios comerciales activos durante todo el año. Foto: Tempus

Estado del proyecto: ¿saldrá este año?

El ejecutivo afirmó que el desarrollo inmobiliario, concebido bajo un concepto de resort residencial, se ejecutará en tres etapas. Actualmente, el proyecto se encuentra en la primera fase, con puntos de venta tanto en el Boulevard de Asia como en el Jockey Plaza. “La meta es entregar las primeras viviendas, junto con una parte relevante de las áreas comunes, en enero de 2027”, señaló.

En términos de inversión, el proyecto en su conjunto demandará un desembolso aproximado de S/ 250 millones, equivalente a cerca de US$ 74 millones. Solo la primera etapa contempla una inversión estimada de S/ 95 millones (US$ 28.27 millones) . “Tropic Asia Homes es una propuesta que integra más de 20 áreas comunes, entre ellas piscinas, gimnasio, zonas de fogata, áreas de juego, pet park, cine al aire libre, restaurante, tienda y diversos espacios de descanso”, detalló.

El inicio de obras está previsto entre abril y mayo, con el objetivo de entregar en enero de 2027 las primeras 152 viviendas. En total, el proyecto se desarrolla sobre un terreno de 5.9 hectáreas y contempla la construcción de 384 casas .

La oferta inmobiliaria considera dos tipologías. Por un lado, casas de tres pisos con cuatro dormitorios, que incorporan un cuarto nivel destinado a piscina privada y área de parrilla. Por otro, casas dúplex de tres y cuatro dormitorios. “La propuesta está pensada tanto para quienes buscan una residencia permanente como para inversionistas, dado que su ubicación, nivel de demanda y propuesta de valor apuntan a una alta plusvalía y atractivo en renta”, añadió.

Más allá de la oferta habitacional, la iniciativa busca introducir un nuevo estándar urbano en el sur de Lima, al proponer un entorno que combine naturaleza, servicios y una dinámica cotidiana que reduzca la dependencia del automóvil. “Este enfoque no solo mejora la calidad de vida y acorta los tiempos de traslado, sino que también promueve la conformación de una comunidad activa durante todo el año, y no solo en temporada de verano”, sostuvo.

Consultado sobre si este será el único proyecto inmobiliario del Grupo Jockey Plaza, el gerente indicó que el foco actual está en “consolidar la primera etapa” de Tropic Asia Homes. “A partir de ahí, evaluaremos nuevos desarrollos en conjunto”, adelantó.

Además de Tropic Asia Homes, Tempus gestiona tres proyectos en Lima que superan las 400 unidades y evalúa nuevas adquisiciones para ampliar su portafolio en 2026. Foto: Tempus

Los otros desarrollos de Tempus

Nalvarte mencionó que, respaldada por la confianza de la banca y por alianzas con socios estratégicos como Kallpa Constructora e Inmobiliaria y Actual Inmobiliaria, Tempus logró, en su primer año de operaciones, lanzar tres proyectos que en conjunto superan las 400 unidades inmobiliarias. “Se trata de Nova Colonial, en el Cercado de Lima, desarrollado en alianza con Kallpa; Park Orquídeas, en Lince, junto a Actual Inmobiliaria; y Tempus La Paz, en Miraflores”, detalló.

De cara al 2026, la compañía apunta a ampliar su portafolio mediante la adquisición de entre tres y cuatro terrenos, con una inversión que superaría los S/ 100 millones (US$ 29.76 millones) y permitiría incorporar más de 350 nuevas unidades a su oferta . “Con ello, apuntamos a consolidarnos como un desarrollador relevante en Lima Moderna y el segmento top”, concluyó.