A puertas de iniciar el 2026, la propietaria del Boulevard de Asia tiene en la mira el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Foto: Andina
A puertas de iniciar el 2026, la propietaria del Boulevard de Asia tiene en la mira el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El mercado inmobiliario cerró el 2025 con cifras auspiciosas. En los primeros nueve meses del año, las ventas crecieron 22% y la tasa de absorción alcanzó un récord de 4.3%. De cara al 2026, el Jockey Plaza —propietario de un centro comercial en Surco y del Boulevard de Asia— se prepara para incursionar en el desarrollo inmobiliario al sur de Lima. ¿Cuál es la apuesta?

TE PUEDE INTERESAR

Jockey Plaza aumenta ingresos por reducción de vacancia en tiendas en 2023
BSoul de Chile llega a Jockey Plaza y prepara su ingreso a La Molina
Jockey Plaza y una nueva etapa del Boulevard de Asia: 45 marcas operarán todo el año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.