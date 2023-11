LEA TAMBIÉN: Dueño de Zara traerá al Jockey Plaza al menos dos nuevas marcas de su portafolio

Proyecto en el Boulevard de Asia

¿Cómo evolucionará su nueva oferta?

El próximo año será el punto de inflexión del Boulevard de Asia. Cuando lo recibimos, heredamos contratos con locales que operaban solo en la temporada de verano. Eso ha ido cambiando, hemos ido ajustando el mix de la oferta, más enfocado a la familia, para atender a la población de la zona.

¿Cuántas empresas entrarán a operar el próximo año?

Estamos en un fuerte trabajo de desestacionalización. Ya tenemos 45 marcas comprometidas que van a operar todo el año y, conforme vayan venciendo algunos contratos, construiremos ese tipo de oferta. Tendremos los cines abiertos todo el año, así como el entretenimiento infantil y marcas orientadas a servicios.

¿Qué otros avances se vienen para este recinto?

Además del centro comercial, que ahora ocupa un poco más de 10 hectáreas, la empresa tiene un banco de terreno de 22 hectáreas colindantes, donde estamos trabajando un master plan, que incluirá educación, salud, entretenimiento, vivienda, hotelería, etc.

¿Cuándo se iniciaría la construcción de este nuevo proyecto?

Estamos trabajando el plan con los arquitectos. Será una apuesta a largo plazo, conforme se den las condiciones económicas y haya mayor reactivación para contar con los operadores e inversionistas adecuados.

La tercera etapa de la remodelación del Boulevard de Asia estaba proyectada para marzo del 2024…

La tercera etapa del Boulevard de Asia es toda la zona de entretenimiento más para adultos: discotecas, bares, etc. Es un proyecto que estamos evaluando y trabajando para ver si lo hacemos para la temporada del 2024 o lo postergamos un año más, aún no lo tenemos definido. Para este plan se proyectó una inversión de US$ 10 millones, que no solo implica las etapas sino también servicios, saneamiento y energía.

Jockey Plaza y nueva oferta

¿Cuál es la proyección de crecimiento del Jockey Plaza al cierre del año?

Vamos a cerrar el año con un leve crecimiento en ingresos: un 10% por encima del 2022, dependiendo de la performance de la campaña navideña. Y en ventas de los locales, cerca de un 4% a 5%. Hubo una contracción en el consumo, pero nuestra zona de influencia se ha mantenido. Esperamos retomar niveles de crecimiento más dinámicos a partir del segundo trimestre del 2024, debido a que la inflación y las tasas de interés podrían empezar a estabilizarse.

¿Qué novedades vendrán para el Jockey Plaza el próximo año?

Durante este año, empezamos el traslado del centro financiero, lo cual nos libera un área de 5,500 m2 en la plazuela. Allí desarrollaremos una nueva área para moda y hogar. Entrarán algunas importantes marcas de moda que están viniendo al país en 2024.

¿Cuántas marcas planea incorporar en 2024?

En lo que va del año, hemos incorporado cerca de 50 marcas nuevas en el Jockey Plaza, entre módulos y locales. Para el próximo año, esperamos incorporar entre 50 y 60 nuevas marcas, algunas de ellas muy importantes, principalmente en el rubro de moda y hogar.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.