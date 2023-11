“Los centros de entretenimiento que se dan últimamente son principalmente, inversiones de bajo costo. Es decir, aperturas para juegos de tiempo corto como piscina de pelotas, juegos inflables, entre otros”, explicó la representante.

De acuerdo con Cecilia Chávez, las inversiones de bajo costo son transacciones de montos promedio de US$ 100,000 en espacios de entre 50 y 100 metros cuadrados. Esto, en comparación a montos mayores que requieren de áreas de incluso 1,000 metros cuadrados con desembolsos oscilantes entre US$ 1 millón y US$ 3 millones.

“El 90% de los centros de entretenimiento están en centros comerciales, donde se seguirán abriendo estos espacios de bajo costo. El precio de la inversión es menor porque los juegos también son más económicos, con ventas, por ejemplo, de S/ 30 en 30 minutos o similares”, expresó.

Esta tendencia, según la empresaria, no solo se acentúa en Lima, sino también en provincias. Este año se observó un crecimiento de 20% en la aparición de los negocios de entretenimiento con bajos montos de inversión. “En la capital el crecimiento es mucho mayor aún”, añadió.

Bajas ventas

La vocera gremial indicó que en una coyuntura en que algunos centros comerciales están afectados en sus flujos, la situación también impacta sobre los espacios de entretenimiento, los cuales son una categoría clave en varios malls. Al respecto, dijo que si bien, el ticket de gasto promedio -variable según el tipo de juego- se ha mantenido, el tránsito de clientes se ha reducido con respecto al 2022.

“Los empresarios no han bajado sus precios, pero la cantidad de gente que acude sí ha descendido. Y es que al estar en un entorno económico difícil, la gente prioriza otros segmentos antes que el entretenimiento”, remarcó.

Cecilia Chávez sostuvo que los primeros seis meses del año, las ventas en los centros de entretenimiento lograron cierta estabilidad con respecto al año anterior. No obstante, desde julio a octubre fue evidente una caída de hasta 30% en la venta de la mayoría de estos locales.

“Es una situación generalizada, desde el centro de entretenimiento más grande hasta el más pequeño. Siempre hay excepciones y, en este caso, podrían ser las aperturas más recientes por un tema de novedad, principalmente; sin embargo, el sector en su totalidad está mal”, incidió.

De cara a Navidad, la presidenta de Asppa dijo que los empresarios se mantienen cautos sobre un posible aumento en las ventas de los negocios, toda vez que aunque se trate de una buena etapa no será suficiente para recuperar la caída de los meses anteriores.

Es preciso indicar que Asppa agrupa a negocios como La Granja Villa, Diverland, Chuck E. Cheese, Happyland, Diverticenter, Fantasy Park, Cosmic Bowling, Small Place, Magic Land, Coney Park y Safari Drive.

El dato

A mediados de año, Bruce Wagner, gerente general de Supernova, señaló que su local de más de 1,000 metros cuadrados en Plaza San Miguel demandó una inversión de US$ 800,000. “El retorno de inversión se calcula en 10 a 14 meses, mientras que el contrato de alquiler es de 4 años y el gasto promedio es de S/45 por persona”, indicó el empresario en aquel entonces a Gestión.





