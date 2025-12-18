Comprar un inmueble suele ser una de las decisiones económicas más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, tomar las precauciones necesarias y verificar que el proyecto cumpla con la normativa vigente es clave para evitar problemas futuros como retrasos, sanciones municipales o la paralización de la obra.

En ese contexto, el director de la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI), Alain Di Natale, recordó que todo proyecto inmobiliario debe contar con autorizaciones claras antes de ser comercializado.

“Estas incluyen la licencia de edificación, la conformidad de obra y la inscripción correspondiente en los registros públicos, documentos que garantizan que la construcción se desarrolla dentro del marco legal”, refirió.

Desatacó que los proyectos formales suelen brindar mayor seguridad al comprador, ya que reducen el riesgo de paralizaciones por observaciones municipales o conflictos legales. Por ello, antes de dejarse llevar por precios bajos o facilidades de pago, es vital investigar a fondo.

Para facilitar esta tarea, el directivo propone las siguientes recomendaciones que permiten validar la formalidad de un proyecto.

Verifique la licencia de edificación

Recuerde solicitar a la inmobiliaria una copia de la licencia vigente y confirme su validez en la municipalidad correspondiente. Este documento garantiza que el proyecto cuenta con autorización oficial para ser construido.

Revise los planos aprobados

Asegúrese de que los planos coincidan con lo ofrecido en la publicidad y el contrato. Los planos aprobados reflejan las características reales del proyecto y evitan cambios no informados.

Compruebe la inscripción en Sunarp

Revisar la partida registral permite confirmar quién es el propietario del terreno y si existen cargas, hipotecas o restricciones que puedan afectar la operación.

Lea con atención el contrato de compraventa

Verifique que se detallen claramente los plazos de entrega, el metraje, los acabados y las penalidades por retrasos, evitando cláusulas ambiguas o poco claras.

Busque orientación o presente un reclamo si es necesario

Ante dudas, inconsistencias o incumplimientos, el comprador puede acudir a la DCI para recibir orientación o presentar un reclamo, siempre que la inmobiliaria esté adherida a este mecanismo de solución de conflictos.

Si detecta irregularidades o tiene dudas sobre la legalidad de un proyecto, puede solicitar orientación o presentar un reclamo ante la DCI, siempre que la empresa esté adherida a este mecanismo a través del formulario virtual disponible en el sitio web de la DCI.